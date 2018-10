La versione Nintendo Switch di Onimusha Warlords si mostra in un nuovo gameplay trailer

Nintendo ha pubblicato una versione speciale di The Legend of Zelda per gli abbonati Nintendo Switch Online : Come segnalato da Eurogamer.net, Nintendo ha pubblicato una versione decisamente speciale di The Legend of Zelda per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.Nel frattempo, come annunciato, Solomon's Key, NES Open Tournament Golf e Super Dodge Ball sono stati aggiunti al catalogo di giochi Switch Online NES. Ma è stato anche rilasciato un gioco bonus, non annunciato, appunto The Legend of Zelda.Questa è una versione "truccata" del gioco ...

Nintendo Switch - una nuova versione nel 2019 : C’è una nuova console domestica all’orizzionte: la sta realizzando Nintendo e per la precisione si tratta di una nuova versione di Nintendo Switch, che potrebbe essere pronta per un lancio nel 2019. L’informazione arriva da fonti rimaste anonime, ma la pubblicazione che l’ha resa nota è il Wall Street Journal, il che suggerisce di prendere l’indiscrezione piuttosto seriamente. Anche perché un aggiornamento della ...

Una nuova versione di Nintendo Switch nel 2019? Pare quasi ufficiale : La possibilità di assistere all'arrivo sul mercato di una nuova versione di Nintendo Switch non è di certo una novità assoluta ma dopo dei rumor tutto sommato inconsistenti arriva una notizia che sembra quasi una vera e propria conferma.Una notizia che tra l'altro sarebbe in netto contrasto con quanto dichiarato dalla grande N stessa che alcuni mesi fa, quando aveva sottolineato di non avere in programma la produzione di un nuovo modello della ...

Addio Bowsette : Rosalina in versione indie rock è la nuova ossessione della community Nintendo : Bowsette è stato quel fenomeno in grado di monopolizzare l'intero internet questa settimana, e spesso non in senso del tutto positivo, con la community di Nintendo che ha preso questo personaggio per riprodurlo in tantissime versioni, spesso anche erotiche.Nonostante quindi stiamo parlando di innocui e candidi personaggi Nintendo, l'esempio di Bowsette rende lecito avere timore delle creazioni dei fan, e forse proprio per questo siamo piuttosto ...

Killer7 su Nintendo Switch? Dipenderà dal successo del gioco in versione PC : Killer7 ha debuttato per la prima volta, per quanto riguarda piattaforme Nintendo, su GameCube nel 2005. A distanza di molti anni, il titolo sta per tornare con una nuova versione, anche se al momento solo su Steam. Il gioco, infatti, dovrebbe arrivare su PC nel corso dell'autunno.Come riporta Nintendoeverything, nessun annuncio è stato fatto, ma Killer7 potrebbe approdare anche su Switch. Il director Suda51 ha dichiarato in un'intervista con ...

Rage 2 : la versione Nintendo Switch è ancora sotto valutazione : Id Software ha da poco rilasciato un nuovo video gameplay relativo a Rage 2, mostrando morte, distruzione e un ambiente open world da mettere a ferro e fuoco.Come riporta Gamingbolt, anche se il secondo titolo di punta della compagnia, DOOM: Eternal arriverà anche su Nintendo Switch, nel caso di Rage 2 è ancora tutto da vedere. Lo studio head di id Software, Tim Willits ha affermato che "Il team sta ancora valutando se un eventuale porting sarà ...