blogo

: La sitcom Alice potrebbe tornare in tv, Fox pensa al reboot - SerieTvserie : La sitcom Alice potrebbe tornare in tv, Fox pensa al reboot - tvblogit : La sitcom Alice potrebbe tornare in tv, Fox pensa al reboot - Varych4 : La sitcom Alice potrebbe tornare in tv, Fox pensa al reboot -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Un altro classico della tvprestoin una nuova veste. FOX ha commissionato a Warner Bros una nuova versione di, comedy multi-camera andata in onda per nove stagione tra il 1976 e il 1985 negli Stati Uniti su CBS. In Italiaè stata trasmessa da Canale 5 a partire dal 1982, replicata poi sia da diversi canali regionali ma anche da Hallmark Channel e Diva Universal.La nuova, che prestoavere un pilot, sarà realizzata da Diablo Cody e Liz Astrof, la prima sceneggiatrice in tv di One Mississippi e United States of Tara e esplosa con il film Juno, mentre Astrof è stata tra gli sceneggiatori di 2 Broke Girls e The King of Queens. Prodotta da Warner Bros che era già dietro la serie originale, ildiracconterà la storia diHyatt una casalinga di Long Island che dopo aver trovato il coraggio di lasciare il marito che la ...