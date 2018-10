La sinistra vince solo se fa la sinistra

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Laè in crisi in tutto il mondo quando smette di fare la, questo è vero in Francia, in Spagna, in Grecia, in Italia, tutti sotto l'egida di un blerismo mefistofelico, si sono trovati a inseguire su vari dossier, prima la destra liberale e poi addirittura quella destra postfascista.I macro trend sembravano esprimere un giudizio definitivo sullaeuropea, un tramonto destinato a durare qualche lustro, ma poi a sorpresa i verdi in Germania, con un programma opposto alla destra, su povertà e immigrazione raddoppiano i voti superando i socialdemocratici che con l'abbraccio della Merkel, hanno perso l'identità e la paternità dellastessa.Vi ricorda qualcuno?Il successo di Salvini e della sua destra sovranista post secessionista non è dovuto tanto a una fulgida capacità di comunicare o di risolvere i problemi ...