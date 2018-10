La scienza nel piatto | studentesse del Da Vinci di Alba innamorate della

Festival dell'innovazione e della scienza - si entra nel vivo della kermesse : Festival dell'innovazione e della Scienza La sesta edizione del Festival ha preso il via ormai da qualche giorno, ma i primi appuntamenti hanno già riscontrato l'interesse e l'entusiasmo di molti. I ...

Stress post traumatico : la scienza riconosce nello sport sistematico un aiuto efficace per guarire : Recentemente alcuni fatti di cronaca hanno riportato l'attenzione su quali possono essere le conseguenze, per la mente di un adulto e in primo luogo di un bambino, di eventi molto forti come traumi e abusi. Sappiamo da molteplici ...

La scienza nella formazione e nella comunicazione : media - scuola e comunità scientifica a confronto : Martedì 16 ottobre, alle ore 15:30, presso la sede del Centro Servizi Didattici (CESEDI) della Città Metropolitana di Torino, in via Gaudenzio Ferrari 1, si tiene il seminario “La scienza nella formazione e nella comunicazione: media, scuola e comunità scientifica a confronto”, prima tappa del ciclo di incontri di formazione per insegnanti e studenti, che l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) propone ogni anno dal 2010 per ...

"La Scuola in Piazza!" - gli istituti scolastici bergamaschi tornano nel nome della scienza : ... le immagini e i sopralluoghi di Polizia Scientifica" curata dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato , che racconterà i fatti principali di cronaca nazionale attraverso le ...

Pozzilli - inizia oggi la settimana della scienza nel Polo di Ricerca Neurobiotech : Un viaggio nel tempo attraverso antiche idee, antiche sfide, per arrivare alle grandi domande del presente, fino al futuro che la scienza sta disegnando. Rappresentato dalla De Lorean, l'...

Nella notte scocca l’Equinozio d’Autunno - l’ora “x” alle 03 : 54 : scienza - meteo - miti - leggende e qualche luogo comune da sfatare : E’ la notte dell’Equinozio d’Autunno: alle 03:54 (ora italiana) scocca l’ora “x” per un appuntamento che quest’anno arriva tardivo, il 23 Settembre, ma non troppo (l’anno prossimo sarà sempre il 23 Settembre, ma alle 07:50 del mattino; nel 2007 è stato il 23 Settembre alle 09:51 del mattino, nel 2003 sempre il 23 Settembre addirittura alle 10:47). Dal punto di vista meteorologico, ci aspetta una ...

Nel weekend prendetevi il giusto tempo per fare colazione : fa bene all'umore - lo dice la scienza : Il momento del risveglio è importante per l'individuo e, soprattutto, per la famiglia " afferma la Dott.ssa Ilaria Merici, psicologa e psicoterapeuta dello Studio Porta Nuova a Milano iniziare la ...

scienza - Silvia Marchesan nella classifica di “Nature” : è tra gli 11 “ricercatori emergenti” : La scienziata italiana Silvia Marchesan, professoressa dell’Università di Trieste dove dirige il Superstructures Lab, è fra gli 11 i ricercatori emergenti che secondo “Nature” stanno “lasciando il segno”. Per la prestigiosa rivista scientifica questi ricercatori “hanno letteralmente il mondo ai loro piedi”. nella ambita lista, oltre Marchesan, che si colloca al sesto posto, c’è anche un altro ...

I cibi da 10 e lode e quelli nel mirino della scienza : Pesce e frutta secca tra gli alimenti mai messi in discussione per la salute dell'uomo. Carne rossa e bibite gassate «bocciate» quasi sempre. Cioccolato e caffé spesso «riabilitati»

F. Bruno Kessler * ' la NOTTE DEI RICERCATORI 2018 : Un'occasione per immergersi nel mondo della scienza - appuntamento il 28 settembre al Muse - : Tra le varie iniziative: "Stands demo" , dalle 17.30 all'interno del Muse, , decine di postazioni dove sperimentare e capire la scienza attraverso piccole dimostrazioni; "Caccia alla scienza" per ...

F. Bruno Kessler * ' la NOTTE DEI RICERCATORI 2018 : Un'occasione per immergersi nel mondo della scienza - appuntamento il 28 settembre al ... : Un'occasione per immergersi nel mondo della scienza, incontrare ricercatrici e RICERCATORI, scoprire come lavorano, porre loro delle domande e divertirsi con esperimenti, dimostrazioni e spettacoli. È la NOTTE dei RICERCATORI, evento programmato ogni anno l'ultimo venerdì di settembre in contemporanea europea. In Trentino l'edizione 2018 è organizzata dalla Fondazione Bruno Kessler, ...

Candele - riti e bicarbonato : viaggio nell'Italia che rifiuta la scienza : Informazione, sconfessioni e processi penali non fermano gli stregoni delle cure alternative. Si va dall'università che nega l'Aids all'eterno ritorno dei metodi Stamina e Di Bella

Lo sfogo di Harrison Ford : 'Basta dare potere a chi non crede nella scienza' : Agenzia Vista, San Francisco, 16 settembre 2018 Le parole dell'attore Harrison Ford intervenuto al Global Climate Action Summit di San Francisco. fonte facebook Federazione dei...

90 anni fa muore Italo Svevo : nella Coscienza di Zeno - il racconto dell’uomo contemporaneo : Sono passati 90 anni dalla scomparsa di Italo Svevo: nato a Trieste come Hector Schmitz, Svevo ha inventato personaggi emblematici, propri di un’epoca conflittuale e ricca di spinte contrastanti. Alfonso Nitti ed Emilio Brentani e Zeno Cosini sono le maschere più riuscite, e più famose, dell’uomo del Novecento.Continua a leggere