«La Repubblica sono io!»

Toninelli : “Benetton erano e sono soci di Repubblica - Espresso - Messaggero” : Ponte Morandi, Toninelli : “Benetton erano e sono soci di Repubblica , Espresso , Messaggero” Come riporta ilfattoquotidiano Toninelli attacca i giornali italiani… L'articolo Toninelli : “Benetton erano e sono soci di Repubblica , Espresso , Messaggero” proviene da Essere-Informati.it.

Ponte Morandi - Toninelli : “Benetton erano e sono soci di Repubblica - Espresso - Messaggero”. Calabresi : “Straparla” : “La famiglia Benetton era ed è azionista di punta dei gruppi che controllano quotidiani come La Repubblica, L’Espresso, Il Messaggero. Ecco il motivo per il quale i media attaccano il Governo del Cambiamento e il Movimento 5 Stelle che, dopo 20 anni di opacità, rende pubbliche queste convenzioni“. A scriverlo è il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in un post pubblicato giovedì pomeriggio sul Blog delle Stelle, intitolato ...