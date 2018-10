«La Prova del Cuoco» | i consigli di Anna Moroni a Elisa Isoardi | «Sii più naturale»

La 5 Stelle Maria Pallini sull'abolizione del numero chiuso a Medicina : "Io sono per la selezione naturale. Tutti devono poterci Provare" : Maria Pallini è convinta: il numero chiuso alla facoltà di Medicina va abolito. Per le, giovane deputata del Movimento 5 Stelle, anche il voto di laurea nell'accesso ai concorsi pubblici va superato, tanto che ha presentato un disegno di legge al riguardo. Ma Pallini, in un'intervista al Corriere della Sera, va oltre.Dobbiamo dare a Tutti la possibilità di partecipare, non è giusto che ci siano studenti che studiano ...

Bologna - Saputo atteso per l'apProvazione del bilancio : passivo ridotto : Il presidente dovrebbe rientrare in Italia a fine ottobre, vedrà Sassuolo-Bologna e approverà il bilancio

Vitalizi : il Senato apProva la delibera sui tagli. Esulta M5S : 'Promessa mantenuta' : Il consiglio di presidenza del Senato ha approvato la delibera sul taglio dei Vitalizi. "La delibera è stata approvata con 10 voti favorevoli, un astenuto e altri che non hanno partecipato al voto". A ...

Vitalizi - anche il Senato dà via libera al taglio dei privilegi : apProvata la delibera : Tre mesi dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al taglio dei Vitalizi. Dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che interviene sul privilegio degli ex parlamentari. “Abbiamo agito in tempi rapidissimi”, hanno dichiarato i Senatori della Lega Paolo Arrigoni, Roberto Calderoli, Tiziana ...

Anna Moroni : ‘La Prova del cuoco? Vorrei che Elisa Isoardi ritrovasse un po’ di naturalezza’ : Non le manca La prova del cuoco, ma Anna Moroni continua a seguire il programma che le ha dato la popolarità. Lo trova cambiato, ma com’è giusto che sia ogni conduttrice cuce su di sé la trasmissione. L’unico appunto che la simpatica cuoca si sente di fare alla nuova padrona di casa Elisa Isoardi è il seguente: “Certo, quando Elisa sostituì Antonella durante la gravidanza era più spontanea. Mi piacerebbe che ritrovasse un po’ di quella ...

Governo apProva manovra : "pace fiscale" e riforma della Fornero : E l'Europa? Il dialogo c'è ed è continuo secondo il ministro dell'Economia Tria."Si è dimostrato che nostro obbiettivo di deficit non è quello concordato con la Commissione ma in ogni caso è un ...

La Prova del cuoco – Puntate da lunedì 15 a venerdì 19 ottobre 2018 – Ricette e rubriche. : Sesta settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotto da Elisa Isoardi con la partecipazione di Andrea Lo Cicero. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 15 a ...

Manovra - c’è il via libera del Governo : tutte le misure apProvate : Non è stato un parto semplice, ma dopo intense ore di disaccordi, trattative e duelli (al velluto), il rispetto del contratto di Governo ha avuto la meglio e dal Consiglio dei ministri, nella tarda serata di ieri 15 ottobre, è nata la Manovra 2019. Sono stati approvati sia il Decreto fiscale sia la Legge di bilancio, al cui interno sono state confermate tutte le misure abbondantemente annunciate nei mesi precedenti agli italiani. L’intesa dunque ...

Rally – Lorenzo Sardelli ci riProva : al via del Trofeo Maremma : Il 24enne pisano di Forcoli, il prossimo fine settimana tornerà di nuovo al volante della Peugeot 208 R2 della Effemme Autosport, con l’obiettivo di proseguire la striscia di grandi risultati ottenuti in questo 2018 e siglare il tris di successi in categoria R2B Terzo impegno stagionale per Lorenzo Sardelli, questo fine settimana, al 42. Trofeo Maremma, a Follonica (Grosseto), gara che correrà per la prima volta, di nuovo al volante ...

Pace fiscale o condono : apProvata la rottamazione delle cartelle : Sanare la propria posizione col Fisco pagando il 20% del non dichiarato in 5 anni: il governo approva la definizione...

ApProvata la manovra. Di Maio : “Reddito di cittadinanza nei primi 3 mesi del 2019” : Il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra, insieme al decreto fiscale e al decreto semplificazioni. Confermato il deficit al 2,4%, così come le altre misure già annunciate. Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, assicura che il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza partiranno già nei primi tre mesi del 2019.Continua a leggere

Napoli - apProvata mozione sulla convenzione per l’utilizzo del San Paolo : Il Consiglio comunale ha approvato la mozione con cui si chiede l'esame della convenzione con il Calcio Napoli in commissione Sport. L'articolo Napoli, approvata mozione sulla convenzione per l’utilizzo del San Paolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega e M5s Provano a intortare l'Ue e la vittoria del volley femminile. Di cosa parlare a cena : Se vi diverte a cena potete rinverdire le battute sull'andare o non andare, farsi notare o non farsi notare. Insomma potete occuparvi dello strano gioco a distanza tra Di Maio e Salvini sulla partecipazione alle riunioni del governo che pure loro stessi vicepresiedono. Tutto un rincorrersi oggi, tut

La Prova del cuoco – Puntate da lunedì 15 a venerdì 19 ottobre 2018 – Ricette e rubriche. : Sesta settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotto da Elisa Isoardi con la partecipazione di Andrea Lo Cicero. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 15 a ...