La piccola startup di due pensionati usata dalla Polizia per scovare i serial killer

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) C’è un piccolo sito web, messo su da dueamericani in Florida, che sta diventando il principale strumento dellaper risolvere delitti irrisolti da anni; e che promette, o minaccia, di farci ritrovare tutti i nostri parenti, fino ai cugini di terzo grado pare. Si chiama GEDMatch ed è stato lanciato nel 2010 da Curtis Rogers e John Olson. I due avevano in mente di offrire un servizio ai tantissimi americani e non solo che a partire più o meno dal 2006 si sono fatti fare l’analisi del DNA. Mi ricordo bene quei giorni: nascevano qui e lì startup che in cambio di poche decine di dollari e della tua saliva infilata in qualche modo in una provetta, ti mandavano a casa il racconto del codice genetico. Chi siamo davvero. Per farci cosa? Per capire se c’era una predisposizione genetica a qualche malattia, per esempio; o se ...