La nuova Suzuki Vitara è tra noi Nei concessionari nel mese di Ottobre in offerta lancio

Suzuki al 4×4 Fest 2018 : il grande evento con protagonista Jimny e nuova Vitara : Suzuki sarà presente al 4×4 Fest 2018, che si svolgerà a CarraraFiere dal 12 al 14 ottobre. Il suo stand sarà dedicato per gran parte a Jimny, leggenda del fuoristrada dal 1970 a oggi Dal 12 al 14 ottobre Carrara Fiere ospiterà la 18esima edizione del 4×4 Fest, l’unico evento in Italia completamente focalizzato sul mondo della trazione integrale. Suzuki sarà ancora una volta protagonista della maniFestazione con un ampio stand ...

Suzuki Katana - nuova vita per una delle moto icona degli Anni 80 : Nel mondo delle due ruote gli Anni 80 sono stati un periodo particolare, di sperimentazione tecnica e stilistica, ma anche di grandi influenze dal settore automobilistico. E' questa l'epoca delle ...

nuova Suzuki Katana - veloce e tagliente come una spada [FOTO] : Suzuki presenta al Salone di Colonia 2018 la Nuova Katana, erede dell’omonimo modello che ha segnato la storia della moto dagli anni Ottanta in poi La Suzuki Katana del 1981 è una tra le moto più iconiche della storia ed è sempre rimasta nel cuore di Suzuki. Oggi quel leggendario spirito libero e anticonformista torna a vivere nella Nuova Katana, che debutta in anteprima mondiale a INTERMOT 2018. tratti scultorei della prima ...

Suzuki presenta nuova Vitara - il SUV per eccellenza : - A trent’anni dal lancio della prima generazione, nuova Vitara ribadisce il suo carattere da autentico SUV con uno stile...

Suzuki alza l'asticella delle prestazioni con la nuova RM-Z250 2019 : Suzuki presenta la sua nuova 250 da cross, che si rinnova completamente ispirandosi alla sorella maggiore RM-Z450

Suzuki - In India i test di una nuova flotta elettrica : A ottobre la Suzuki inizierà a collaudare in India una flotta di 50 prototipi elettrici come primo passo di una nuova strategia che, nel 2020, porterà il costruttore giapponese a commercializzare insieme alla Toyota un nuovo modello a zero emissioni. Le due Case nipponiche hanno firmato un memorandum d'intesa che le porterà a sviluppare, costruire e commercializzare nuovi modelli elettrificati in India e in altri mercati in via di sviluppo ...

nuova Suzuki VITARA : prime immagini ufficiali : Suzuki VITARA è da 30 anni l'unico autentico SUV del mercato italiano. Ha debuttato nel 1988 proponendosi come pioniera del segmento dei SUV compatti grazie a un design originale. La gamma VITARA da allora si è evoluta, contemporaneamente alle mutate esigenze del mercato, celebrando il suo 30esimo anniversario nel maggio 2018. Il numero di VITARA, […]