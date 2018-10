La nuova operazione-vitalizi del M5s |  tagliare quelli dei consiglieri regionali

agi

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) #byebye, festeggia con un hashtag il Movimento 5 Stelle il taglio aial Senato, una “promessa mantenuta” dice il vicepremier Di Maio, “una misura di equità sociale” commenta il premier Conte con un tweet, che continua scrivendo “un segno di attenzione che la “buona” politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini!”. #byebye! Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye byeanche per gli ex senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva! ✌ pic.twitter.com/2W8xcBdHXi — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 16 ottobre 2018 Anche il presidente della Camera Roberto Fico commenta con soddisfazione “è un passo importante ma non è certo l’ultimo” e dice il vero, il Governo del cambiamento ora punta dritto verso il ...