La NBA sempre più internazionale | in campo 108 giocatori da 42 nazioni diverse

NBA – Embiid striglia i Sixers : “i Celtics ci prendono sempre a calci in culo - questa cosa deve finire” : Joel Embiid striglia i Sixers dopo la sconfitta all’esordio in regular season contro i Celtics: la stella di Philadelphia vuole invertire il trend negativo contro Boston Esordio in regular season da dimenticare per Philadelphia. Nella opening night, i Sixers sono stati sconfitti nettamente a Boston per 105-87, travolti da Jayson Tatum e compagni nella sfida che, a detta di tutti, dovrebbe regalare la finalista ad Est, Raptors permettendo. ...

NBA - si ritira Richard Jefferson : uno dei migliori schiacciatori di sempre [VIDEO] : Richard Jefferson ha deciso di lasciare il basket al termine di una carriera lunga 17 anni nella quale ha anche vinto un titolo NBA Richard Jefferson ha deciso di dire basta con il basket e con la sua amata NBA al termine di una carriera sontuosa durata 17 anni. 38enne di Los Angeles, ha iniziato la sua carriera NBA con la maglia dei New Jersey Nets, con i quali ha dato spettacolo al fianco di Jason Kidd. Richard Jefferson rimarrà nella ...

NBA - Antetokounmpo sempre più devastante : 'The greek freak' fa paura ai big della Lega : NBA, Giannis Antetokounmpo fa passi da gigante, sino ad insidiare la leadership dei big della Lega che adesso devono tener d'occhio 'The greek freak' La lotta al titolo è stata una questione per ...

NBA - Antetokounmpo sempre più devastante : “The greek freak” fa paura ai big della Lega : NBA, Giannis Antetokounmpo fa passi da gigante, sino ad insidiare la leadership dei big della Lega che adesso devono tener d’occhio “The greek freak” La lotta al titolo è stata una questione per pochi in queste ultime stagioni e forse lo sarà anche nell’annata che sta per iniziare. Curry, Durant e soci, LeBron (che ci sta sempre), Irving e la banda Boston, il duo Harden-Paul… poi forse il novero delle ...

NBA - i Miami Heat sempre più vicini a Jimmy Butler : lo scoglio è Bam Adebayo : Miami " Estate noiosetta quella degli Heat. Le uniche vere notizie sono state le cartelle cliniche di Dion Waiters e James Johnson , operati rispettivamente alla caviglia e di ernia, , l'annuncio del ...

NBA - Chris Paul : "Anthony? Uno dei migliori di sempre - basta mancargli di rispetto!' : Non basta aver segnato più di 25.00 punti in carriera, aver disputato 10 All-Star Game, essere stato capocannoniere NBA , nel 2003, e aver vinto il titolo NCAA e tre medaglie d'oro olimpiche con la ...

NBA – ‘Most hated’ - Kevin Durant svela : “io vittima dell’odio - mi viene sempre negato…” : Kevin Durant svela una particolare sensazione che lo accompagna dalla firma con gli Warriors: quella di essere il giocatore più odiato dalla lega, con tutte le conseguenze del caso I vincenti spesso non stanno proprio simpatici a tutti, specialmente se non fanno niente per esserlo. Keevin Durant lo sa bene, specialmente dopo aver scelto ‘egoisticamente’, il comprensibile bene per la propria carriera. La firma con gli Warriors, ...

NBA - Marco Belinelli - anno zero a San Antonio? "Siamo pur sempre gli Spurs" : Qui, insieme ad Andrea Pirlo, ha incontrato i suoi tifosi e, ai microfoni di Sky Sport, ha trovato il tempo per raccontare le sue sensazioni alla vigilia di un training camp speciale, quello del suo ...

NBA – Il sogno di Shaquille O’Neal : “se Kobe Bryant torna giocare sarà la storia più grande di sempre” : Shaquille O’Neal è tornato a parlare della possibilità di vedere Kobe Bryant nuovamente in NBA: con le sue qualità, giocare con un timing ridotto non dovrebbe essere un problema Shaquille O’Neal è tornato a parlare della possibilità di vedere Kobe Bryant di nuovo in campo. L’ex centro dei Lakers, nel corso del suo podcast “The Big Podcast with Shaq”, ha dichiarato: “sono sicuro che Kobe non giocherà mai nel Big3, ha più ...

NBA – Walt Frazier attacca Kevin Durant : “vicino al suo nome ci sarà per esempre un asterisco - vi spiego perchè” : Walt Frazier ha elogiato il talento di Kevin Durant, paragonandolo a quello di LeBron James, ma aggiungendo un ‘asterisco virtuale’ al fianco del suo nome dopo il passaggio agli Warriors L’NBA attuale è la lega dei ‘Superteam’, squadre che riuniscono diversi campioni di alto livello per provare a puntare al tanto agognato anello. Quello di costruire una franchigia basandosi su 3 o più top player sembra ...

NBA - Curry giura amore ai Warriors : "Giocherò qui per sempre" : La stella di Golden State: "Amo la Baia Arena, Lebron? Provocava ingiustamente in gara 1 delle Finals"

NBA – Iguodala incorona Kevin Durant : “meglio di Michael Jordan e Jabbar - KD è il miglior realizzatore di sempre” : Andre Iguodala esalta il talento di Kevin Durant: secondo il veterano degli Warriors, KD è il miglior realizzatore della storia dell’NBA Andre Iguodala ha espresso un parere molto diretto, elogiando il compagno di squadra Kevin Durant. KD è in possesso di un talento straordinario, ma è in fase realizzativa che mostra le sue abilità migliori. Iguodala ritiene che Durant sia addirittura il miglior realizzatore di sempre, più di Michael ...