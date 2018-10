La musica per ricostruire Una pianista a fin di bene contro le ferite del sisma

Ariana Grande canterà una canzone per le celebrazioni del suo musical preferito : "Non me li sarei persi per nulla al mondo" . Wicked è un musical del 2003 ed è basato sul romanzo Strega: Cronache dal Regno di Oz in rivolta. In questo momento Ariana è impegnata anche nelle ...

Tutto è pronto all’Auditorium Parco della musica di Roma per la Tredicesima Festa del Cinema. Scorsese e Michael Moore tra gli ospiti più attesi : Dal 18 al 28 Ottobre, precisamente all’Auditorium Parco della Musica, Roma ospiterà la Tredicesima Festa del Cinema di Roma, la quarta diretta da Antonio Monda. Confermata la fortunata formula degli scorsi anni: una quarantina di titoli facenti parte della Selezione Ufficiale, di cui fa parte la sottosezione Tutti ne parlano, dedicata a film caratterizzati da un percorso internazionale di successo, la categoria dedicata ai classici del cinema ...

Dal 2 al 18 novembre 'Cultura nella Valle del Tevere' : arte e musica per la rinascita dei territori post-terremoto : Dal 2 al 18 novembre tornano l'arte e la musica per la rinascita dei territori post-terremoto con la manifestazione ' Cultura nella Valle del Tevere ' . Norcia, Gubbio, Città di Castello, Montone, ...

Più soldi per la musica italiana all'estero : Italia Music Export è l'ufficio della Siae, dedicato alla promozione della musica italiana all'estero. Si tratta del braccio operativo della Società degli Autori e degli Editori, che si occupa di ...

musica per Roma - 550 eventi e concerti : E ancora un festival tematico al mese, spettacoli di danza e teatro, lezioni di arte, rock, storia, matematica, filosofia, storia.

Apple come X-Factor : compra Asaii - piattaforma musicale per scoprire talenti - : L'app Shazam è stata scaricata più di 1 miliardo di volte in tutto il mondo, e viene usata per identificare canzoni oltre 20 milioni di volte al giorno.

La musica come opportunità - Masterclass per i professionisti di domani - : La Musica è un potente volano di sviluppo per il nostro territorio, sono stati tanti gli artisti di origine pugliese che, all'apice del loro successo, hanno contribuito a mettere la regione sotto la ...

'A star is born' - Bradley Cooper e Lady Gaga conquistano con la musica : Mentre il successo di lei, che dal servire i tavoli arriva a calcare i palchi più celebri del mondo, esplode, quella di lui implode. In mezzo alla passione per la musica il loro amore, che li porterà ...

Michael Bublè si ritira dalla musica : “Il cancro di mio figlio mi ha cambiato. Per sopravvivere ho imitato Benigni in ‘La vita è bella’” : “Lascio al top la mia carriera”. Dopo 75 milioni di dischi venduti Michael Bublé annuncia sul Weekend del Daily Mail il ritiro ufficiale dal mondo della musica, a un mese dall’uscita del suo nuovo album Love, che uscirà il 16 novembre e sarà anche l’ultimo. Quello che chiude definitivamente la sua carriera. Il crooner canadese spiega che a determinare la sua decisione è stato il cancro al fegato del figlio maggiore, Noah, che si è ...

