La missione a Mosca che sminuisce il premier

Le sanzioni alla Russia ci sono già costate 7 miliardi : la missione di Salvini a Mosca : Matteo Salvini sbarcherà domani a Mosca per l'Assemblea generale di Confindustria Russia. Una visita importante, che servirà al governo italiano per ribadire la volontà dell'esecutivo di garantire la tutela del business fra Roma e Mosca e impegnarsi sul fronte delle sanzioni. In questi anni di blocco del commercio con la Russia, l'Italia ha già perso sette miliardi. Ma, come ricorda Il Tempo, il problema non è solo la perdita di denaro, quanto ...