La manovra sul tavolo dell' Ue | Juncker chiama Conte | prove di dialogo

manovra - salta l’abolizione del superticket sanitario : rimane il costo aggiuntivo sulle ricette mediche : Niente cancellazione del superticket sanitario. Nonostante le promesse e la volontà della ministra della Salute, Giulia Grillo, l'abolizione del costo aggiuntivo sulle ricette mediche per prestazioni di diagnostica e specialistica non è stata prevista dalla legge di bilancio. Cos'è il superticket e quanto costa per i cittadini.Continua a leggere

manovra - misure ai raggi X/ Chi vince e chi perde sulle tasse : Forse a livello di comunicazione politica il tornaconto è anche positivo, salvo poi accorgersi, come ogni bravo studente di economia studia e come ogni cittadino attento sa, che le imposte dai ...

Quota 100 da febbraio : tutte le novità sulle pensioni nella manovra 2019 : Chi attendeva con ansia Quota 100 potrà dirsi soddisfatto. nella serata del 15 ottobre scorso, il Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi per l’approvazione del Disegno di Legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2019-2021). Come anticipato nei giorni scorsi, la bozza del DdL conferma tutte le novità in materia ...

Ue - Conte chiede più impegno sui migranti. E sulla manovra : 'Dialogo ma stop austerity' : Oltre all'economia, l'immigrazione è un altro nodo ancora irrisolto, ereditato dallo scorso Consiglio di giugno. Conte ha ribadito la sua perplessità sulla guardia costiera europea , sia in termini ...

manovra 2019 E RIFORMA PENSIONI CON QUOTA 100/ Opzione donna - la richiesta al Governo sulla proroga : QUOTA 100 e RIFORMA PENSIONI nella MANOVRA 2019. sulla proroga di Opzione donna arriva la richiesta di Orietta Armiliato dopo il video pubblicato da Maria Edera Spadoni(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:46:00 GMT)

Il governo annuncia sconti sulla Rc auto al Sud nella manovra. Ma i prezzi potrebbero aumentare al Nord : Tra le tante misure annunciate dal governo nell'ambito della manovra c'è anche uno sconto sulla Rc auto al Sud. Una misura che certo non farà piacere alle compagnie assicurative, che attendono ancora di sapere in che modo l'esecutivo intende raggiungere questo risultato.A fare chiarezza, scrive il Sole24ore, ci penserà il cosiddetto decreto legge omnibus che accompagnerà la manovra. All'interno dovrebbero esserci ...

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 nella manovra è solo il primo passo sulla Fornero (ultime notizie) : Le novità in tema di Riforma delle pensioni. Siri: Quota 100 nella manovra è solo il primo passo sulla Fornero. Ultime notizie e news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:26:00 GMT)

Juncker sulla manovra del popolo : "Se accettassimo la deviazione dell'Italia gli atri paesi ci insulterebbero" : Prima doccia gelata da parte europea sulla manovra del popolo appena annunciata dal governo. "Se accettassimo la deviazione" prevista dalla manovra rispetto alle regole europee "alcuni paesi ci ...

manovra - il primo giallo. 'A noi non risulta nulla' - cosa è sparito dal testo : caos Lega-M5s : Il governo agisce ancora in solitaria e comunica l'abolizione del test di Medicina. Peccato però che il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti , non ne sapesse nulla. ' Si abolisce il numero chiuso ...

Tasse - quello che non ci dicono sulla manovra : di quanto cresceranno in tre anni : La coperta è corta e il governo, per finanziaria 'la manovra del popolo', sarà costretto ad aumentare le Tasse. Come sottolinea il Tempo, la tendenza del peso fiscale per il trienno 2019/2021 ...

manovra - Di Maio : “Vedo giornali sull’orlo di una crisi di nervi. Il governo può andare avanti per 5 anni e anche di più” : “Vedo delle testate giornalistiche sull’orlo di una crisi di nervi, perché hanno interpretato la Manovra economica come una partita di pallone. Per alcuni ha vinto la Lega, per altri il M5s”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervistato da Giovanna Reanda per Radio Radicale, commenta i titoli dei quotidiani odierni dedicati alla Manovra ieri approvata. “Semplicemente avevamo detto che non si facevano scudi fiscali, né ...

Quella manina sulla manovra. Interviene Conte : Stiamo neutralizzando questi comportamenti, siamo la forza politica giusta per farlo', rivendica Silvestri.

VERTICE UE - CONTE “CONDIVISIONE DEI MIGRANTI”/ Ultime notizie - il premier sulla manovra “No a pregiudizi” : VERTICE Ue, CONTE “Dialogo su manovra senza pregiudizi". Ultime notizie, l'avviso del premier a Bruxelles “Basta austerity". Le parole del presidente del consiglio in senato(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:58:00 GMT)

Scontro sulla manovra - ma poi c'è l'intesa. Riforma delle pensioni e sgravi alle imprese : Il New Deal giallo-verde è pronto, o quasi. Luigi di Maio cita Franklin Delano Roosevelt, ma alla fine del Consiglio dei ministri torna alla mente Paolo Cirino Pomicino, nella prima Repubblica grande ...