La manovra alla Macron è diventata Micron

Pensioni - Governo dà l'OK alla manovra e a Quota 100 : Salvini 'Azzereremo la Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 16 ottobre, riguardano l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della nuova Manovra finanziaria per il 2019. Il premier Giuseppe Conte ha orgogliosamente dichiarato che l'esecutivo ha approvato il disegno di legge sul bilancio, oltre che quello sul decreto fiscale, entro i termini previsti. Ora l'invio del testo a Bruxelles per l'esame della Commissione Europea. 'Abbiamo tenuto i ...

La manovra alla Macron è diventa Micron : Nelle trentasette pagine di manovra inviate dal governo italiano alla Commissione europea c’è un un numero che ha la forza di sintetizzare in modo immediato il principale problema contenuto nella legge di Stabilità: 41,8 per cento. Il 41,8 per cento è la previsione della pressione fiscale rispetto a

manovra - 4 miliardi di coperture da banche e assicurazioni. Dalla pace fiscale solo briciole : 180 milioni l’anno : La Manovra per il 2019 sarà più magra di quanto calcolato una settimana fa dal ministro dell’economia Giovanni Tria: 33,5 miliardi di maggiori spese contro i 37 annunciati. Questo perché le coperture, al netto dei 21,8 miliardi di deficit aggiuntivo, si fermano sotto i 12 miliardi contro i 15 sperati. E dalle tabelle del Documento programmatico di bilancio inviato lunedì notte alla Commissione europea emerge che il grosso arriverà da non ...

Pronta la lettera dell'Ue che porterà alla contestazione della manovra : La lettera con cui la Commissione Ue dovrebbe avviare la consultazione con l'Italia per contestare formalmente la manovra è Pronta, anche se non è stata ancora presa una decisione sul giorno in cui ...

Pensioni - cosa prevede la 'quota 100' prevista dalla manovra fiscale : Revisione per le Pensioni, la manovra del governo introduce la quota 100, che somma 62 anni d'età e 38 anni di contributi versati

manovra - dal reddito di cittadinanza alla salute : la videoscheda punto per punto : reddito di cittadinanza, assunzioni, flat tax, taglio dell’Ires, le pensioni quota 100 fino allo stop (graduale) al numero chiuso per la facoltà di Medicina. Ecco in pillole i principali provvedimenti inclusi nella Manovra varata dal Governo nella video-scheda dell’Ansa. L'articolo Manovra, dal reddito di cittadinanza alla salute: la videoscheda punto per punto proviene da Il Fatto Quotidiano.

Conte scopre la 'manina' che ha introdotto in manovra 30 milioni in più alla Croce Rossa. Il M5S : "Il responsabile si dimetta" : A questo punto, però, Roberto Garofoli, capo di gabinetto del ministero dell'Economia che secondo le stesse fonti di stampa avrebbe spiegato come la norma sia stata scritta dal Mef - è la sua ...

Pensioni - cosa prevede la “quota 100” prevista dalla manovra fiscale : Inps (Vincenzo Livieri – LaPresse) Nella manovra fiscale firmata Lega-Movimento 5 Stelle approvata dal Consiglio dei ministri è stata varata anche una misura per superare definitivamente la legge Fornero sulle Pensioni. Il nuovo testo prevede quella che è stata definita “quota 100”, calcolata a partire da una somma di 62 anni d’età e 38 anni di contributi versati, per andare in pensione. Peraltro, la base contributiva dei 38 anni è da ...

Piazza Affari in rally dopo l'OK alla manovra : Piazza Affari guida ancora i rialzo fra le borse europee , che si sono riprese dai minimi della mattinata, nonostante la doccia fredda arrivata dall'indice ZEW piuttosto deludente . La Borsa di Milano ...

Via libera alla manovra - quota 100 da febbraio : Durante la conferenza stampa il ministro dell'economia Giovanni Tria ha confermato l'inclusione nella manovra delle misure sulle pensioni e reddito cittadinanza. ' Eliminazione dell'aumento Iva, ...

manovra 2019 approvata e inviata alla Ue. Sì a pace fiscale e tagli alle pensioni d’oro : Via libera al decreto fiscale e alla legge sul bilancio. Conte: «Pronti a mandare subito comunicazione a Bruxelles»

La Borsa reagisce alla manovra. Spread sotto i 300 punti : Milano. L'approvazione della manovra economica, corredata dal decreto fiscale, e il suo invio alla Commissione europea nei tempi dettati dall'agenda toglie una parte della cappa d'incertezza dall'orizzonte degli investitori e concede un po' di respiro ai mercati nell'avvio di seduta di oggi. Lo spre

Trovato l'accordo tra Lega e M5S : via libera del Governo alla manovra : Il Governo ha approvato la manovra, il decreto fiscale e il decreto di semplificazione. Al termine del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha sottolineato che entro 24 ore il piano verra' inviato a Bruxelles. Nella manovra sono stati confermati reddito e pensione di cittadinanza, la modifica alla legge Fornero, la sforbiciata alle pensioni d’oro e la quota 100. I punti fondamentali della manovra economica La manovra economica è stata approvata ...

Trovato l'accordo tra Lega e M5S : via libera del Governo alla manovra : Il Governo ha approvato la manovra, il decreto fiscale e il decreto di semplificazione. Al termine del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha sottolineato che entro 24 ore il piano verrà inviato a Bruxelles. Nella manovra sono stati confermati reddito e pensione di cittadinanza, la modifica alla legge Fornero, la sforbiciata alle pensioni d’oro e la quota 100. I punti fondamentali della manovra economica La manovra economica è stata approvata ...