La foto che ha vinto il Wildlife Photographer of the Year

Servono davvero più fotocamere negli smartphone? Google ci dimostra che se ne può fare a meno mantenendo alta la qualità delle foto. : Ormai quasi tutti gli smartphone presentati negli ultimi anni sono dotati di almeno due fotocamere posteriori , e la tendenza è destinata a salire considerando che lo standard si sta posizionando sulla presenza di almeno tre o più fotocamere. Noi utenti al giorno d’oggi cerchiamo uno smartphone con almeno due fotocamere posteriori, anche se alcune volte non sappiamo come e se vengono utilizzate durante gli scatti. Le doppie fotocamere o ...

Servono davvero più fotocamere negli smartphone? Google ci dimostra che se ne può fare a meno mantenedo alta la qualità delle foto. : Ormai quasi tutti gli smartphone presentati negli ultimi anni sono dotati di almeno due fotocamere posteriori , e la tendenza è destinata a salire considerando che lo standard si sta posizionando sulla presenza di almeno tre o più fotocamere. Noi utenti al giorno d’oggi cerchiamo uno smartphone con almeno due fotocamere posteriori, anche se alcune volte non sappiamo come e se vengono utilizzate durante gli scatti. Le doppie fotocamere o ...

Lo scialle Fendi da 790 euro che sembra una vagina (foto) : Uno scialle di lana e seta prodotto da Fendi, blasonata azienda di Roma fondata da Edoardo Fendi, sta facendo discutere il mondo social. Nonostante probabilmente l'azienda italiana non l'abbia fatto intenzionalmente, il capo d'abbigliamento somiglia all'organo genitale femminile, la vagina. The Guardian sul caso dello scialle a forma di vagina Ad occuparsi di questo curioso caso è stato anche il The Guardian, che in prima pagina ha riportato il ...

“La mia foto preferita” - lo scatto di Genie Bouchard fa il pieno di like : anche Federer la guarda estasiato! [GALLERY] : Genie Bouchard posta su Instagram una foto definendola ‘la sua preferita di sempre’: nello scatto anche Roger Federer sembra guardarla estasiata Genie Bouchard continua a fare incetta di like e consensi dai social. Una delle ultime foto postate dalla tennista canadese nei giorni scorsi ha fatto il pieno di cuori su Instagra. La stessa Genie l’ha definita ‘una delle sue foto preferite di sempre’. Lo scatto ...

Inter-Sampdoria - quanti affari : ecco tutti i calciatori che possono cambiare maglia [foto] : 1/7 LaPresse/Alessandro Tocco ...

Emanuele Spedicato dei Negramaro/ foto - la moglie Clio Evans : "Auguri amore mio - che sia un nuovo inizio" : Clio Evans, la moglie di Emanuele Spedicato dei Negramaro ad un anno dal matrimonio scrive sui social: "Auguri amore mio, che sia un nuovo inizio" e ringrazia Dio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 00:05:00 GMT)

Huawei - ecco Mate 20 e Mate 20 Pro : tre fotocamere Leica sugli smartphone che si ricaricano a vicenda : ... per l'evento di presentazione ufficiale del dispositivo, fra le centinaia di giornalisti provenienti da tutto il mondo, ci sono anche parecchi influencer. Un'operazione di promozione già attuata in ...

Pirelli 1900 : il super gommone da 2.000 CV che costa più di uno yacht [foto] : Realizzato in collaborazione con Tecnorib il Pirelli 1900 si presenta come il top della qualità e delle performance Pirelli non si occupa solo di pneumatici, ma spazia anche nel vasto e lussuoso mondo della nautica con una serie di imbarcazione di pregio come il Pirelli 1900, super e potentissimo gommone realizzato in collaborazione con Tecnorib, lungo 18,5 metri, largo cinque metri, per sedici tonnellate di dislocamento. Questo natante ...

Porsche Panamera GTS e Panamera Sport Turismo GTS : pronte a mostrare i muscoli [foto] : Le varianti Sportive della famiglia Panamera vantano una potenza di 460 Cv espressa dal poderoso V8 biturbo da 4.0 litri Porsche ha aggiunto due modelli super-Sportivi alla gamma Panamera. Le poderose prestazioni del propulsore V8 biturbo 4.0 litri da 460 CV e 620 Nm di coppia, i sistemi dinamici del telaio, che includono la sospensione pneumatica a tripla camera, gli elementi stilistici e le dotazioni esclusive fanno della Panamera GTS e ...

Calciomercato Napoli - le contropartite che possono sbloccare l’affare Piatek [foto] : 1/7 AFP/LaPresse ...

Elliott Erwitt : a Pavia arriva Icons la mostra di fotografie - da Che Guevara a Marilyn Monroe : Elliot Erwin, il grande fotografo noto per i suoi scatti ironici, compie quest'anno novant'anni. La città di Pavia lo celebra con la mostra Icons aperta fino al 27 gennaio 2019 alle Scuderie del Castello Visconteo dove sarà possibile vedere i famosi ritratti di Che Guevara, Marlene Dietrich e Marilyn Monroe.Continua a leggere

Tempesta d’amore - puntate tedesche : il matrimonio di ALICIA e VIKTOR - anticipazioni e fotoGALLERY : Il grande giorno è arrivato! Dopo quasi un anno di peripezie, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore ALICIA Lindbergh (Larissa Marolt) e VIKTOR Saalfeld (Sebastian Fischer) hanno finalmente avuto il loro happy end. E, come da tradizione, il lieto fine della coppia protagonista ha visto un matrimonio da favola… Ecco infatti come si concluderà la quattordicesima stagione di Sturm der Liebe, appena terminata in Germania! Tempesta d’amore, ...

Ilary Blasi - look al Grande Fratello Vip 2018/ foto - "Signorini vuoi che porti una parrucca anche per te?" : Ilary Blasi conduce la quarta puntata del Grande Fratello Vip in un lungo abito color verde petrolio e un carrè liscio. La conduttrice porta in studio un equilibrio tra i look precedenti(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:56:00 GMT)

Il display di Google Pixel 3 XL se la gioca alla pari con i top - e anche le fotocamere si difendono bene : Secondo display Mate lo schermo OLED di Google Pixel 3 XL è tra i migliori in commercio, e le nuove fotocamere offrono una qualità leggermente superiore al modello del 2017. L'articolo Il display di Google Pixel 3 XL se la gioca alla pari con i top, e anche le fotocamere si difendono bene proviene da TuttoAndroid.