L' a d del Flamengo | Paquetà al Milan? Abbiamo già firmato | altro che Real

Milan - l’ad del Flamengo fa chiarezza sul futuro di Paquetà : “inserimento del Real? Ecco tutta la verità” : Il dirigente del club brasiliano ha fatto sapere che non ci sono possibilità che Paquetà non vada a Milano Il Milan avrà Paquetà a gennaio, non ci sono infatti possibilità che il brasiliano non vesta la maglia rossonera tra qualche mese. A confermarlo è l’ad del Flamengo, intervenuto ai microfoni di ‘Coluna do Flamengo’ per fare chiarezza sulla situazione, escludendo categoricamente un inserimento del Real Madrid. DOUGLAS ...

Milan - il dg del Flamengo : “Paquetà? Abbiamo un accordo e lo rispetteremo” : Parole confortanti per i tifosi del Milan, quelle di Bruno Stindel, direttore generale del Flamengo. Quest’ultimo ha chiarito delle voci di mercato riguardanti Paquetà, prossimo giocatore del Milan. Per il talento brasiliano si sono fatte avanti tante big europee, ma dalla dirigenza del club brasiliano hanno fatto sapere che c’è e sarà rispettato un accordo […] L'articolo Milan, il dg del Flamengo: “Paquetà? Abbiamo un ...

Brasile - 3-0 del Flamengo di Paquetà col Fluminense : Vittoria per 3-0 del Flamengo di Lucas Paquetà, acquisto del Milan in arrivo a gennaio, nel ‘clasico’ del campionato brasiliano contro il Fluminense. La formazione di Rio si impone nella sfida valida per la 29esima giornata grazie alle reti di Uribe all’11’, Duarte al 46′ e ancora Uribe al minuto 50. Con questo risultato la squadra di Paquetà sale in seconda posizione in classifica con 55 punti, uno in meno ...

Paquetà al Milan - Leonardo : "Accordo col Flamengo"/ Ultime notizie - il segnale delle ambizioni di Elliott : Lucas Paquetà al Milan, Leonardo “C’è l’accordo con il Flamengo”. Visite mediche a Rio de Janeiro già sostenute da parte del talentuoso classe 1997(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:51:00 GMT)

Lucas Paquetà al Milan/ Visite a Rio per l'erede di Kakà. L'ex presidente del Flamengo : "Cessione inopportuna" : Lucas Paquetà, chi è il talento brasiliano a un passo dal Milan: il paragone con Kakà, Leonardo per lui pronto a spendere 35 milioni più bonus al Flamengo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 23:53:00 GMT)

Chi è Lucas Paquetá - il 'Mago' del Flamengo portato al Milan da Leonardo : A 15 anni era alto un metro e 53 centimetri. I compagni lo prendevano in giro, i suoi allenatori non pensavano che sarebbe diventato un calciatore, lui non riusciva a crescere a causa di alcuni ...