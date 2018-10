La crisi in Yemen si aggrava | in arrivo la peggiore carestia mondiale degli ultimi 100

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Neglicento anni nessun paese al mondo è stato esposto a unadevastante come quella che si prospetta in. Senza lo stop ai raid della coalizione coinvolta nel conflittoita, guidata dall'Arabia Saudita, oltre 13 milioni di persone saranno destinate alla fame fino alla fine dell'anno. A lanciare l'allarme sono state le Nazioni Unite attraverso un rapporto, che ha definito quella che si sta approssimando come la "alimentare a livellodell'ultimo secolo".Lise Grande, coordinatrice umanitaria ONU per lanel Paese, ha rivolto un appello agli attori coinvolti affinché si faccia il possibile per raggiungere una tregua tra le parti. La stessa funzionaria del Palazzo di Vetro ha denunciato l'uccisione di almeno 26 persone nelle ultime 72 ore. Secondo i sauditi, gli attacchi erano diretti ai ribelli houthi, ma ad essere ...