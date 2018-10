La conferma di P S Berlusconi ai collaboratori | Premium passerà a Sky

Con chi sta Salvini? Anche la Meloni conferma le parole di Berlusconi la sua dichiarazione è molto pesante : Giorgia Meloni : “Passi avanti per liberare Matteo Salvini dalla morsa del M5s” Il centrodestra “c’è e riparte”. Giorgia Meloni lo annuncia dopo il vertice con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in una intervista al Corriere della Sera: “Il leader della Lega ce lo ha chiarito. Infatti, andremo uniti alle prossime Regionali. E non era certo scontato…”. “Penso che l’alleanza per le ...

Monza - Colombo conferma la cessione della società a Berlusconi : Non è ancora ufficiale, ma manca veramente poco: presto il 95% del Monza sarà di Silvio Berlusconi . È lo stesso attuale presidente del club biancorosso, Nicola Colombo , a conferma re la quasi conclusione delle trattative: “Abbiamo condiviso la decisione di ripartire le quote con il 95% che andrà ai nuovi azionisti e il 5% che resterà a me“, ha dichiarato al Giorno. Inizialmente l’ex presidente del Milan avrebbe dovuto ...

Sgarbi quotidiani torna in tv dopo vent’anni? Mediaset non conferma ma il critico ne è sicuro : “Ho parlato con Berlusconi” : dopo quasi vent’anni torna in tv “Sgarbi quotidiani”, non una semplice indiscrezione ma un vero e proprio annuncio del famoso critico d’arte. A La Zanzara su Radio 24 ha parlato della nuova edizione del programma andato in onda su Canale 5 dal 1992 al 1999, subito dopo il Tg5 e prima dell’atteso appuntamento quotidiano con Beautiful. Una striscia di quindici minuti con Sgarbi al centro della scena alle prese ...