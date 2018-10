La bufala Vinci Silvio colpisce ancora | hacker ruba profili e foto per scopi hot?

optimaitalia

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Una nostra vecchia conoscenza la, ossia il finto allarme social relativo ad un presuntointenzionato, dopo una semplice richiesta di amicizia su Facebook, a fare incetta di informazioni edi un profilo per poi appropriarsene. I dati sarebbero utilizzati per attività di naturae di certo poco edificanti per le ignare vittime. Già in aprile avevamo esaminato proprio la stessa identica catena farlocca che ora ha cominciato di nuovo a diffondersi nel web: a distanza di mesi troviamo doveroso dunque ritornare sulla vicenda smentendo qualsiasi presunto rischio per gli internauti.Laè tale perché il presuntonon esiste: la stessaprofilo diffusa nella catena su Facebook è in realtà presente su un sito di vendita di immagini e non corrisponde a nessun utente reale. La minaccia poi, quella relativa alla richiesta di amicizia ...