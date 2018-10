La blockchain per evitare incidenti come quello del Ponte Morandi

Sony utilizzerà la blockchain per proteggere i DRM : applicazioni anche nel settore dei videogiochi? : Sony ha recentemente annunciato di voler adoperare la nota tecnologia blockchain per tutelare i DRM di alcune sue proprietà intellettuali, iniziando da quelli sul materiale testuale educativo della Sony Global Education, una delle tante costole del colosso nipponico.Sony affiancherà la blockchain all'attuale sistema di DRM già presente su numerosi prodotti dell'azienda, che comprendono film, canzoni ma anche, come ben sappiamo, videogiochi. Data ...

Var Group : Acquisita quota di Commerc.io per sviluppo blockchain : Roma, 15 ott., askanews, - Var Group, leader nei servizi per l'innovazione ICT delle imprese italiane, con 10.000 clienti e 1600 collaboratori su tutto il territorio, è entrata nel capitale sociale ...

Fatturazione elettronica semplificata - un sistema per accorciare i tempi con la blockchain : La Fatturazione elettronica, che diventerà obbligatoria a gennaio, può essere semplificata. Secondo Gianluca Massini Rosati, fondatore di Xriba, la soluzione ideale è utilizzare la blockchain per rendere immediati tutti i passaggi ed eliminare il problema dell'attesa dovuta alla trasmissione dei dati che passa per l'Agenzia delle Entrate.Continua a leggere

IBM Food Trust : blockchain per la tracciabilità alimentare : Il nucleo di Food Trust è nato quasi due anni fa, quando diversi nomi del mondo della produzione e distribuzione alimentare - tra cui Nestlé e Walmart - avviarono una collaborazione tecnologica con ...

World Energy Week : anche per l’energia il futuro è nella blockchain : In futuro tutti potranno essere produttori e venditori di energia, grazie alla blockchain, che si affaccia anche nel settore energetico, aprendo nuovi scenari e possibilità per i consumatori anche grazie a una gestione più sicura della distribuzione. Del rapporto tra futuro del mercato energetico e blockchain si sta discutendo durante la World Energy Week di Milano. Secondo un’indagine realizzata dal WEC in collaborazione con PwC, nonostante le ...

Criptovalute - Carrefour da una mano : adotterà la blockchain per rintracciare i prodotti freschi : Laurent Vallee , top manager di Carrefour, ha dichiarato alla Reuters che il proprio gruppo estenderà l'uso del sistema a 300 prodotti freschi in tutto il mondo entro il 2022, garantendo una catena ...

blockchain : come usarla per trovare lavoro : Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in uno dei suoi quaderni , dà questa definizione della Blockchain : "Un database decentralizzato e distribuito che archivia in blocchi informazioni ...

Abi - banche superano test blockchain : ANSA, - MILANO, 29 SET - Il gruppo di 14 banche italiane che lavora su una blockchain ha superato la prima fase di verifica tecnica delle procedure e ora si procede coi test nel campo reale. L'...

Ecco l'Agenda del Seminario FUB 'blockchain e servizi : quale ruolo in Italia per le PA e le imprese?'. Roma - 25 settembre 2018 - Key4biz : ... AgID Mario Nobile , Direttore generale per i sistemi informativi e statistici, MIT Roberta Lotti , Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione, MEF La Politica Deborah Bergamini , ...

Pro e contro la blockchain nel mondo di Internet. Ernst & Young : una rivoluzione per le assicurazioni : beniamino pagliaro Quando uno dei padri di internet, Vint Cerf, ha twittato il 19 luglio un grafico con la parola blockchain, molti osservatori critici della 'catena di blocchi', il database ...

ANGI e Affidaty Spa partner per lo sviluppo della tecnologia blockchain : L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e Affidaty Spa sono lieti di annunciare una nuova e importante partnership strategica per sostenere i giovani e il mondo innovazione, valorizzando la ricerca e lo sviluppo di nuove opportunità attraverso l’applicazione della tecnologia blockchain L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, è la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo ...

Il Giappone sperimenta il voto via blockchain : Il test a Tsukuba, dove la tecnologia usata per gestire le criptovalute sarà utilizzata per validare consultazioni pubbliche su progetti di natura sociale. Ma non tutto è andato per il verso giusto

Myperformances - certificazioni linguistiche su blockchain. : Gli items possono essere ceduti e acquistati su un marketplace da scuole, istituti e università ma anche studenti, docenti e professionisti da tutto il mondo. I primi, acquistando gli items, ...