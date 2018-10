La Bce dice che l' età pensionistica va legata a speranza di vita

Bce Conferma tassi a zero e stop acquisti netti Qe con dicembre : Roma, 13 set., askanews, - Tutto Confermato come da attese sulla politica monetaria dell'area euro. La Banca centrale europea mantiene l'indicazione di dicembre come ultimo mese di acquisti netti di ...

La Bce lima le stime di crescita e conferma : il Qe finirà il 31 dicembre. Da ottobre acquisti dimezzati a 15 miliardi : Riviste leggermente al ribasso le stime di crescita per il 2018 e 2019. confermata la conclusione del programma di acquisto di titoli di Stato iniziato nel marzo 2015. Da ottobre il Qe sarà dimezzato, come previsto,dagli attuali 30 miliardi a 15 miliardi. Tassi di interesse a zero almeno fino all’estate del 2019 e politica monetaria molto accomodante a lungo...

