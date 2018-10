La 5 Stelle Maria Pallini sull' abolizione del numero chiuso a Medicina | Io sono per

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)è convinta: ilalla facoltà diva abolito. Per le, giovane deputata del Movimento 5, anche il voto di laurea nell'accesso ai concorsi pubblici va superato, tanto che ha presentato un disegno di legge al riguardo. Ma, in un'intervista al Corriere della Sera, va oltre.Dobbiamo dare a tutti la possibilità di partecipare, non è giusto che ci siano studenti che studiano mesi e mesi, fanno sacrifici, e poi si ritrovano esclusi per un motivo banale."Come avverrebbe la selezione", le chiede la giornalista Valentina Santaripia. La risposta diè chiara.Ioper la selezione naturale: durante l'arco degli studi chi è motivato va avanti, gli altri restano indietro o abbandonano.non teme un esercito di studenti a. "Ci potrebbe essere un potenziamento dei professori ... Dobbiamo ...