Kobe Bryant ha eletto il suo erede | dopo i workout estivi prova a trasferire la “Mamba

NBA - come Kobe Bryant ha aiutato i Lakers a firmare LeBron James : ... interessato a "salire a bordo" e ad essere parte della ricostruzione della cultura di una delle squadre più importanti nel mondo dello sport. Magari le cose sarebbero andate in questa maniera anche ...

Kobe Bryant-Matt Barnes - parla il ‘Black Mamba’ : “ecco la verità sul nuovo video della provocazione” : Un nuovo video della famosa provocazione di Matt Barnes a Kobe Bryant cambia tutta la dinamica dell’evento: Kobe Bryant però fa chiarezza, spiegando che è accaduto tutto veramente Nelle ultime ore, un video è diventato particolarmente virale sui social, specialmente tra i fan NBA. Il filmato regala una particolare prospettiva della famosa provocazione fatta da Matt Barnes a Kobe Bryant, nella quale l’ex Lakers non battè ciglio pur ...

Kobe Bryant e la palla in faccia di Matt Barnes : crolla un mito! Una prospettiva diversa del video svela la verità : crolla un mito di tutti i fan NBA: un video regala un’altra prospettiva della provocazione di Matt Barnes a Kobe Bryant. La famosa ‘pallonata in faccia’ sarebbe solo frutto di una particolare angolazione La Mamba Mentality, la filosofia che ha permesso a Kobe Bryant di diventare una vera e propria stella del basket NBA, superando un ostcaolo e non indietreggiando davanti a niente. Nemmeno alle provocazioni degli ...

NBA - Los Angeles Lakers : LeBron James si prende Los Angeles - e il posto di Kobe Bryant - : L'esordio a San Diego è già storia. Le prime foto in maglia Lakers, il primo assist, il canestro da tre punti, i consigli ai compagni durante i timeout. Ad attenderlo però c'era ancora il test ...

Space Jam 2 – Da Kobe Bryant a Magic Johnson e coach Walton : chi farà parte del cast? : Si susseguono i rumor su alcune aggiunte d’eccezione al cast di Space Jam 2: quali grandi personalità del mondo NBA si divideranno il set con LeBron James? Continuano a susseguirsi ufficialità e rumor intorno all’uscita di Space Jam 2, il sequel del film in cui Michael Jordan e i Looney Toons hanno salvato la terra dalla minaccia dei ‘Monstars’. Confermata l’uscita della seconda pellicola, con LeBron James ...

NBA - in Cina spopola Jeremy Lin - e gli Warriors - . Ma Kobe Bryant rimane il più amato : Che la Cina rappresenti, negli ultimi anni, uno dei mercati più interessanti , e importanti, per la NBA non è più un mistero. Le dimensioni del mercato , più di un miliardo e trecento milioni di ...

Antetokounmpo e i consigli di Kobe Bryant : “devi essere un bambino! Ho un notebook pieno di…” : Giannis Antetokounmpo ha rivelato alcuni interessanti dettagli dei suoi allenamenti con Kobe Bryant: dal lavoro mentale ai consigli tecnici, The Freak Freak é pronto a diventare un giocatore migliore Durante la off season, Giannis Antetokounmpo ha deciso di portare il suo gioco ad un livello superiore. Per farlo si è affidato ad un allenatore d’eccezione: Kobe Bryant! Intervistato da Jim Psschke, il cestista greco ha rivelato alcuni ...

NBA – Il sogno di Shaquille O’Neal : “se Kobe Bryant torna giocare sarà la storia più grande di sempre” : Shaquille O’Neal è tornato a parlare della possibilità di vedere Kobe Bryant nuovamente in NBA: con le sue qualità, giocare con un timing ridotto non dovrebbe essere un problema Shaquille O’Neal è tornato a parlare della possibilità di vedere Kobe Bryant di nuovo in campo. L’ex centro dei Lakers, nel corso del suo podcast “The Big Podcast with Shaq”, ha dichiarato: “sono sicuro che Kobe non giocherà mai nel Big3, ha più ...

NBA – Un ‘Black Mamba’ come allenatore : il figlio di Shaquille O’Neal si allenerà con Kobe Bryant : Il figlio di Shaquille O’Neal avrà un allenatore particolare: Kobe Bryant. Da sistemare solo qualche problema logistico, lo svela la moglie di Shaq Kobe Bryant e Shaquille O’Neal, amici/nemici, compagni di squadra spesso ai ferri corti, ma altrettanto devastanti quando a parlare erano le loro giocate e non ciò che usciva dalle loro bocche. Passati gli anni, il rapporto sembra essersi disteso e i due sono ritornati buoni amici. ...

NBA – Il segreto di Jayson Tatum : “Kobe Bryant il mio idolo - da piccolo odiavo i Boston Celtics perchè…” : Jayson Tatum ha svelato un curioso retroscena in merito al suo passato: la stella dei Celtics ha sempre ‘odiato’ Boston da piccolo ed era un grande fan di Kobe Bryant Jayson Tatum è il presente e il futuro dei Boston Celtics. Il giovane rookie, lanciato nella mischia dopo il gravissimo l’infortunio di Gordon Hayward alla prima di campionato, ha sorpreso tutti caricandosi la franchigia sulle spalle da vero leader. E ...

NBA – Kobe Bryant premia i Lakers e dà un prezioso consiglio : “roster di livello! Per battere gli Warriors devono…” : Kobe Bryant ha elogiato la struttura del roster dei Los Angeles Lakers, fornendo a LeBron e compagni un prezioso consiglio per la sfida contro gli Warriors Nonostante un mercato al di sotto delle aspettative (tanti acquisti di medio livello e solo uno top, LeBron James, ma senza gli arrivi ventlati di Paul George e Kawhi Leonard) i Los Angeles Lakers hanno incassato gli elogi di Kobe Bryant. Il ‘Black Mamba’ ha sottolineato la ...

Niente ‘I’m back’ - Kobe Bryant non giocherà nella BIG3 : l’annuncio di Moly Carter spezza i sogni dei fan : Molly Carter, capo marketing della Kobe Inc., spezza i sogni dei fan di rivedere Kobe Bryant in campo: il ‘Black Mamba’ non giocherà nella BIG3 nella notte fra venerdì e sabato ci sarà la finalissima del secondo anno della BIG3, in programma al Barclays Center di Brooklyn. Nelle ultime ore però, un rumor particolare aveva quasi messo in secondo piano l’evento, volgendo l’attenzione verso l’annata successiva ...

Basket - Kobe Bryant compie 40 anni. Da Rieti ai cinque anelli NBA - l’uomo che aveva Michael Jordan come obiettivo : 40 anni, di cui 20 passati in una maglia gialloviola. Kobe Bryant passa oggi nella fase “anta” della sua vita da immenso campione della pallacanestro mondiale. La sua parabola, però, non smette di avere successo anche fuori dal campo, visti gli investimenti di successo da lui compiuti e il recente, inatteso Premio Oscar per il cortometraggio d’animazione Dear Basketball, realizzato insieme a Glen Keane. Quella di Kobe è una ...

Tanti auguri Kobe Bryant : 40 anni da Black Mamba - vincente dentro e fuori dal campo! : Kobe Bryant compie oggi 40 anni, uno dei cestisti più forti di sempre, che ha segnato indelebilmente la storia dei Los Angeles Lakers Kobe Bryant compie oggi 40 anni. Uno dei cestisti più forti di sempre, tanto da prendere parte al dibattito mai cessato e che mai cesserà, si chi sia il giocatore più forte della storia del basket. Di certo il Black Mamba si trova a suo agio nel discorso, dato che competere è sempre stato il suo pane. 18 ...