Kia | la «shooting brake» come alternativa ai Suv ProCeed è grinta e stile

Kia ProCeed - debutta a Parigi la shooting brake sportiva coreana – FOTO : E’ stato alzato finalmente il velo, o meglio è stata la gabbia, alla coreana dal “naso di tigre”. La nuova Kia ProCeed perde l’apostrofo ma acquista molto in fatto di sportività, nella sua nuova veste di shooting brake. Un modello cruciale per la casa coreana, che con la famiglia Ceed ha già venduto in Europa, dal 2006, ben 1,3 milioni di unità, facendone uno dei modelli di punta insieme alla Sportage. Gregory ...