Khashoggi | Trump difende principe saudita | trattato come Kavanaugh

Omicidio Khashoggi - Trump difende Riad : 0.50 Il presidente Trump difende l'Arabia Saudita rispetto alle accuse di aver ordinato l'uccisione del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, scomparso dallo scorso 2 ottobre. L'ultima volta era stato visto entrare nel consolato saudita di Istanbul, in Turchia. In un'intervista all'Ap, Trump paragona il caso di Khashoggi quello di Brett Kavanaugh, il giudice della Corte Suprema accusato di aver molestato almeno tre donne. "Penso che si debba ...

Khashoggi - Trump indaga : presto risposte : 23.45 Donald Trump ha chiamato nuovamente il principe saudita Mohammed. Lo riferisce lo stesso presidente americano affermando come lo 'sceicco' abbia totalmente negato di essere a conoscenza di quanto accaduto al consolato saudita di Istanbul, dove è sparito il giornalista Jamal Khashoggi. Riad dunque continua a negare che nel suo consolato in Turchia sia avvenuto un bagno di sangue. Trump ha fatto partire un'inchiesta "piena" e "rapida" sul ...

Khashoggi e due principi sotto accusa : il saudita e il genero di Trump : Il giornalista saudita Jamal Khashoggi 'è stato ucciso da funzionari corrotti', è l'ultima versione del regime saudita. Ventiquattro ore dopo la partenza del segretario di stato americano Mike Pompeo ...

Affaire Khashoggi : una verità di comodo e miliardi in fumo. Trump ordina : "Salvate Mohammed bin Salman" : La verità di comodo. Messa in piedi per evitare scenari economico-finanziari apocalittici, per preservare contratti multimiliardari. E per salvare MbS. Altro che "delinquenti comuni", "cani sciolti" e via minimizzando. L'Affaire-Khashoggi irrompe con sempre maggiore invadenza nel palazzo reale saudita, con i suoi intrighi e fazioni in lotta, e chiama direttamente in causa l'erede al trono del regno Saud: l'ambizioso, forse troppo, ...

Khashoggi - chi l'ha ucciso?/ Ultime notizie - Trump 'si fida' di Salman : nuove perquisizioni nel consolato : Scomparsa Jamal Khashoggi, NYT: "ucciso per interrogatorio andato male". Media Turchia: "corpo sciolto nell'acido", le Ultime notizie. Accordo Trump-Salman per "scaricare" il principe?

Trump parla con il re saudita della questione Khashoggi : Nel mondo Trump ha parlato con il re saudita della questione Khashoggi , il giornalista saudita, editorialista del Washington Post. Durante la conversazione, ha fatto sapere il presidente americano ...

Omicidio Khashoggi - Rubio : 'Trump reagisca o lo farà il Congresso' : Cresce la pressione di Capitol Hill su Donald Trump nella vicenda di Jamak Khashoggi, il giornalista dissidente saudita scomparso il 2 ottobre scorso nel consolato di Riad a Istanbul. Il senatore ...

Khashoggi è un caso globale Trump : "Pronti a punire Riad" : Interrogato, torturato e infine ucciso. Non sembrano esserci più dubbi sulla fine del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, scomparso lo scorso 2 ottobre dopo essere entrato al civico 6 di via ...

Trump potrebbe scaricare Riad per il caso Khashoggi : ... il progetto da 500 miliardi di dollari di una città tecnologica realizzata sul Mar Rosso, come parte dei tentativi di ridurre la dipendenza dell'economia saudita dal petrolio e portare Riad verso un ...

Cosa pensa Trump del presunto omicidio del giornalista Jamal Khashoggi : Che è «terribile e ripugnante» e che sta pensando a una «severa punizione» nei caso in cui il coinvolgimento dell’Arabia Saudita fosse confermato The post Cosa pensa Trump del presunto omicidio del giornalista Jamal Khashoggi appeared first on Il Post.

Omicidio Khashoggi - Trump promette una punizione severa se la responsabilità è dell'Arabia Saudita : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, promette "una punizione severa" se dietro la sparizione del giornalista dissidente Saudita, Jamal Khashoggi, c'è l'Arabia Saudita. Lo ha detto lui stesso in una intervista alla Cbs."C'è molto in gioco - ha continuato Trump - e forse in particolare perché quest'uomo era un reporter". "Sarete sorpresi di sentirmi dire questo", ha aggiunto il presidente Usa, noto per i suoi ...