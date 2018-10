Khashoggi fatto a pezzi quando era ancora vivo 

Jamal Khashoggi - media turchi : “Il giornalista è stato torturato - decapitato e poi fatto a pezzi. Morto in 7 minuti” : Jamal Khashoggi , il giornalista saudita scomparso 13 giorni fa dopo l’ingresso nel consolato del suo Paese a Istanbul, sarebbe stato torturato , decapitato e poi fatto a pezzi. È questa la ricostruzione fatta fatta dal quotidiano filo-governativo turco Yeni Safak, che sostiene di essere in possesso di alcuni audio registrati all’interno del consolato saudita dove lo scorso 2 ottobre si sono perse le tracce dell’editorialista del ...

Jamal Khashoggi - media turchi : “Il giornalista è stato torturato - decapitato e poi fatto a pezzi mentre era ancora vivo” : Jamal Khashoggi , il giornalista saudita scomparso 13 giorni fa dopo l’ingresso nel consolato del suo Paese a Istanbul, sarebbe stato torturato , decapitato e poi fatto a pezzi mentre era ancora in vita. È questa la ricostruzione fatta fatta dal quotidiano filo-governativo turco Yeni Safak, che sostiene di essere in possesso di alcuni audio registrati all’interno del consolato saudita dove lo scorso 2 ottobre si sono perse le tracce ...

Cnn - Khashoggi fatto a pezzi nel consolato. Nyt - fra i sospettati uomini di MbS. Ma Trump difende il principe saudita : Donald Trump difende i sauditi, ma dalla stampa americana arrivano nuovi inquietanti prove del coinvolgimento del regime di Riad nella scomparsa di Jamal Khashoggi , il giornalista saudita scomparso nel consolato a Istanbul, ormai con ogni probabilità ucciso nella sede diplomatica saudita . Per il New York Times quattro dei principali sospettati sono collegati al plenipotenziario di casa Saud, il principe ereditario Mohammed bin Salman. La ...

SCOMPARSA Khashoggi : NYT - “FATTO A PEZZI COME IN PULP FICTION”/ Ucciso su ordine Governo di Riad? : SCOMPARSA Jamal KHASHOGGI a Istanbul: Arabia Saudita, "Turchia ispezioni il Consolato, nulla da nascondere". Ultime notizie, NYT "fatto a PEZZI COME in PULP Fiction"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:34:00 GMT)