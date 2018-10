Juventus | l’effetto Ronaldo provoca la protesta dei tifosi | prezzi troppo alti

serieanews

: L'effetto #CristianoRonaldo sul caro biglietti delle partite della #Juventus quando va in trasferta; i tifosi bianc… - aquila7630 : L'effetto #CristianoRonaldo sul caro biglietti delle partite della #Juventus quando va in trasferta; i tifosi bianc… - laura__samp : RT @Sportpeoplenet: Ad #Empoli curve a 50 €, il #Milan fissa a 65 € il biglietto più economico contro i bianconeri: sarà questo l'effetto #… - karda70 : #Juventus #Ronaldo torna sugli amati e redditizi #socialmedia e con un post prova a mettersi le polemiche alle spal… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Clima diin casa Juve, isembrano non poterne più deiper andare a vedere la propria squadra del cuore. Prima, il problema era l’Allianz Stadium per il caro, adesso anche le squadre che ospitano i bianconeri si stanno adattando. La goccia che ha fatto traboccare il vaso dei sostenitori … L'articolo, l’effettoladeiproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....