Juventus in ansia per Paulo Dybala

Juventus - Ronaldo scaccia l’ansia : “avevo voglia di far gol. La Champions? La sento come casa mia” : L’attaccante portoghese ha parlato subito dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo, esprimendo le proprie sensazioni Finalmente si è sbloccato Cristiano Ronaldo , son servite quattro partite prima che il portoghese trovasse i primi gol con la maglia della Juventus . Fabio Ferrari/LaPresse Due sigilli per regalare i tre punti ai bianconeri, costretti a sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione di un sorprendente ...

Juventus in ansia : Pjanic sostituito per infortunio : TORINO - Miralem Pjanic spaventa i tifosi della Juventus . Il bosniaco ha lasciato il campo prima dello scadere della partita Nord Irlanda-Bosnia, valida per la Nations League B. Il centrocampista ...

Juventus in ansia per Pjanic : infortunio in Nazionale - : Ogni sosta per le Nazionali è fonte di preoccupazione per i club di tutto il mondo, che temono che i propri giocatori incorrano in qualche infortunio più o meno grave. La prima pausa della nuova stagione non ha fatto eccezione, così mentre il Napoli trattiene il fiato per Vlad ...