Juve | tutti i giocatori che non ricordavi avessero giocato con i bianconeri

Juventus - Benatia : “Tutti vorremo sempre giocare ma abbiamo 2 squadre” : Intervistato ai microfoni di “Juventus Tv”, Mehdi Benatia, difensore del club bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dell’avvio di stagione della squadra di Massimiliano Allegri: “Stiamo lavorando bene, anche se siamo in pochi, perché vogliamo continuare a vincere. Quanto fatto finora è ottimo e ne siamo felici, ma non abbiamo ancora vinto nulla e quindi […] L'articolo Juventus, Benatia: ...

Il 19enne che ha fatto credere a tutti di essere un giocatore della Juve : Grazie al suo profilo Instagram e all'utilizzo di Photoshop, un ragazzo messicano è riuscito ad ingannare tutti, anche i...

Ricavi - plusvalenze e abbonati : tutti i numeri dell'era Marotta alla Juventus : L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno dopo il 3-1 sul Napoli, per bocca del diretto interessato ai microfoni del dopo partita. Giuseppe Marotta non sarà più l’amministratore delegato della Juventus. Il 25 ottobre 2018 si terrà infatti l’assemblea degli azionisti ordinari di Juventus Football Club che rinnoverà il CDA del club della famiglia Agnelli. Nella Juve del futuro non ...

Calcio - cena di squadra per la Juventus - paga Pjanic per tutti : Cristiano RonaldoShaquille O'Neal Edin DzekoSamuel Eto’o David Beckham Stanislav ManayevPilotiFloyd Mayweather Jr.È come la vostra cena dopo il calcetto, solo che la squadra è un po’ diversa. Attorno al tavolo in questo caso c’è l’intera Juventus. I campioni d’Italia sono tutti a cena insieme a rinforzare il morale del gruppo che già va a gonfie vele, a punteggio pieno, in campionato e in Champions ...

Genoa - Piatek fa impazzire tutti : piace a Juve - Inter e Roma - ma… : Piatek FA impazzire tutti- Si scrive Krzysztof Piatek, si legge “gol”. Un inizio di stagione esaltante per l’attaccante del Genoa, attuale capocannoniere della Serie A. Tecnica, senso del gol e strapotere fisico. L’attaccante polacco ha già catturato su di se tutte le attenzioni delle big italiane, ma anche Europee. Un impatto devastante sul campionato italiano e […] L'articolo Genoa, Piatek fa impazzire tutti: ...

La nota della Juve : 'La serietà di Ronaldo è apprezzata da tutti' : 'Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus'. Il club bianconero, con un tweet sul profilo ufficiale, dà fiducia a CR7, accusato di ...

Juve - serietà Ronaldo apprezzata da tutti : ANSA, - TORINO, 4 OTT - "Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus". Il club bianconero, con un tweet sul profilo ufficiale, dà ...

Napoli-Juventus - Mughini a Tiki Taka sorprende tutti su Marotta : “Non mi aspettavo l’addio di Marotta, è stato uno dei due-tre artefici della stagione dei sette scudetti, la partita contro il Napoli verrà ricordata più per l’addio di Marotta che per la vittoria contro il Napoli, va via un grande pezzo della Juventus”, è questo il commento di Mughini a Tiki Taka. Poi parla Auriemma: “lo vorrei al Napoli”. Marotta può rappresentare una soluzione per il Napoli ma anche ...

Rivoluzione Juventus - Allegri ‘segue’ Marotta : cambio anche in panchina - ecco tutti i nomi per il sostituto [FOTO e DETTAGLI] : 1/7 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Napoli ko. In tutti i gol Juve lo zampino di Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo è di un altro livello e lo dimostra mettendo lo zampino in ciascun gol della Juve contro il

Juve Napoli - è già sfida Scudetto : tutti i gol segnati verso lo scontro diretto : A distanza di cinque mesi è ancora Juventus-Napoli , prima sfida Scudetto tra le formazioni ai vertici del campionato. Dall'illusorio colpo di testa di Koulibaly al 7° titolo di fila per Allegri, ...

Buffon : 'Juve più forte di tutti - sarà dura per il Napoli. Nazionale? Via per autotutela' : Ha lasciato la serie A dalla porta principale, chiudendo la sua avventura italiana con l'ennesimo scudetto di una carriera incredibile. Il presente di Gianluigi Buffon si chiama adesso Paris Saint-...