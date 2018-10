Jeep Compass | FCA partecipa alla No Smog Mobility 2018 con il suo SUV compatto

Jeep saluta l'arrivo negli showroom della nuova Compass Trailhawk : La versione più estrema di Compass, un autentico SUV Jeep dotato di una dotazione specifica per la guida off-road che ne fa...

Jeep Compass è il SUV più venduto in Brasile da inizio anno : A quanto pare, però, presto il mercato brasiliano verrà inondato di nuovi Sport Utility Vehicle . Ad esempio, Fiat prevede di lanciare in Brasile almeno due nuovi SUV, fra cui uno basato sulla Argo . ...

Jeep Compass - La Trailhawk debutta a listino : La Jeep ha dato il via agli ordini per la nuova versione top di gamma della Compass, la Trailhawk (qui il nostro primo contatto). Disponibile unicamente con motore diesel 2.0 Multijet II da 170 CV con cambio automatico a nove rapporti e trazione integrale 4WD Active Drive Low, la variante più orientata al fuoristrada della Suv si propone in Italia con un prezzo di partenza di 41.150 euro. Contestualmente all'arrivo nelle concessionarie ...

Fca consolida leadership del mercato in Brasile a settembre. Mese record per Fiat Argo - Jeep Compass al top tra i Suv : TORINO - A settembre, Fiat Chrysler Automobiles , Fca, ha consolidato la propria leadership delle vendite nel 2018 in Brasile, con una quota di mercato del 17,7% nei primi nove mesi dell'anno. In...

Mercato auto - tre Suv targati Fca sul podio delle vendite diesel 8 mesi : 500X - poi Jeep Compass e Renegade : MILANO - Tre Suv - di cui due con un marchio americano - sul podio delle vendite italiane nei primi otto mesi del 2018. Stiamo parlando, nell'ordine, di 500X, Jeep Compass e Jeep...

Sorpresa : ad agosto è stata la Jeep Compass l'auto diesel più venduta in Italia : MILANO - A guardare i risultati del mercato automobilistico Italiano di agosto si resta davvero sorpresi: in vetta alla classifica delle vendite per quanto riguarda le vetture a gasolio troviamo un...

Jeep Compass 2019 : il brand americano aggiorna la gamma del crossover : Il pacchetto, disponibile sulla Compass Sport entry-level , trasforma la vettura in un clone del più costoso Compass Trailhawk . In particolare, abbiamo una fascia anteriore ereditata dal Trailhawk , ...