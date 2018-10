Italiani anti-Ue | ma pro-euro | solo il 44% vuole restare nell’Unione europea

L’appello di Jamie Oliver : “Salvate i ristoranti Italiani dalla Brexit”. È davvero così? : "Salvate i ristoranti italiani dalla Brexit, che ha creato la tempesta perfetta. Io ho già dovuto chiuderne diversi dei miei": anche se ti chiami Jamie Oliver e la tua catena di locali italiani (la Jamie's Italian) è tra le più famose d'Inghilterra, in questo periodo pre-Brexit gli affari potrebbero girare tutt'altro che bene. Lo chef, diventato famoso grazie ai suoi consigli culinari sulla BBC, ha infatti lanciato un ...

Migranti 'scaricati' a Claviere - scambio di accuse tra Italia e Francia | Salvini : "No alle scuse" | E si scopre che i militari francesi controllarono due Italiani : "La prefettura francese si è già scusata ma ora c'è una strumentalizzazione politica individuale" dicono dall'Eliseo riferendosi a Salvini

Milano - stranieri prima degli Italiani al pronto soccorso : 'Con la scusa della lingua passano avanti' : "Noi italiani siamo un po' passati in secondo piano su tutto, anche sulla sanità": è così che si sfoga un uomo in attesa al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Milano alle telecamere nascoste ...

Archeologia - ricercatori Italiani fanno una scoperta destinata a cambiare la storia antica : una vasta tomba a caverna del 4000 a.C. : Una tomba a caverna, risalente alla fine del IV millennio a.C., è stata rinvenuta praticamente intatta con le sue decine di sepolture multiple. La storica scoperta è avvenuta nel sito di Jebel al-Mutawwaq, in Giordania. Come si legge sul sito internet della rivista “Archeologia Viva” il rinvenimento è avvenuto nel corso degli scavi della missione archeologica di un’università italiana, quella di Perugia, diretta dal professore ...

Il Viminale : «Gendarmeria francese accompagna migranti nei confini Italiani» : Furgone avvistato da poliziotti italiani a Claviere. Il ministro dell’Interno Salvini: «Non voglio credere che Macron utilizzi la polizia per scaricare di nascosto gli immigrati». Ma è ciò che avviene da ani a Ventimiglia ma anche ai confini con Svizzera e Slovenia

Gentiloni a Piazza Grande attacca il governo : “In fumo le fatiche degli Italiani - in pochi mesi tanti danni” : L'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, attacca il governo partecipando a Piazza Grande, l'iniziativa organizzata per lanciare la candidatura alla segreteria del Pd di Nicola Zingaretti: "Le decisioni del governo sono state poche ma i danni tanti. In quattro mesi si rischia di mandare in fumo gli sforzi degli italiani di anni".Continua a leggere

Migranti salvati da guardacoste Italiani : ANSA, - ROMA, 13 OTT - Sono riusciti ad arrivare a cinque miglia da Lampedusa su un gommone in avaria i 70 Migranti, tra cui molte donne e minori e due bambini, che erano stati segnalati ieri sera ...

Aggressione contro la sede dei Radicali Italiani : “È contro nostra politica pro migranti” : Un'Aggressione si è verificata questa mattina ai danni della sede nazionale del partito dei Radicali Italiani: quattro ragazzi hanno lanciato della vernice contro le vetrine e hanno lanciato un fumogeno. Nessun ferito. "È più che probabile che i violenti volessero fare pagare ai Radicali o il loro impegno sui diritti umani o sulla trasparenza e efficienza della gestione di un enorme carrozzone pubblico e partitocratico", ha detto Benedetto Della ...

In 500 ristoranti Italiani si festeggia la 'Parmigiano Reggiano Night' : il 26 e il 27 ottobre : Saranno oltre 500 i ristoranti in Italia che venerdì 26 e sabato 27 ottobre celebreranno il formaggio più celebre del Belpaese. L'occasione sarà offerta dalla ' Parmigiano Reggiano Night ' , ...

Paolo Savona 'a processo' in aula - la vergogna dell'Unione europea : esclusi i rappresentanti Italiani : Il Parlamento europeo processa Paolo Savona e il suo documento di riforma dell' Ue e in aula non ci sarà nemmeno un rappresentante dell'Italia. È Italia Oggi a svelare l'ultima porcheria di questa ...

In Sicilia i primi porti Italiani anti-hacker : I porti Siciliani di Catania e Augusta saranno i primi in Italia,e fra i primi in Europa, ad avere una protezione contro gli attacchi hacker. Il progetto, messo a punto dalla Leonardo, “è pronto e la partenza è prevista tra fine anno e l’inizio del 2019”. Lo ha detto oggi a Chieti Andrea Campora, responsabile della linea di business Cyber security & Ict di Leonardo. “Quello allo studio in Sicilia e’ uno dei ...

Mattarella ricorda i migranti Italiani 'Dal nostro Paese ne sono partiti 26 milioni in cento anni' : 'L'emigrazione italiana ha spesso dimostrato di saper dare un'impronta determinante nei Paesi di approdo, in termini di idee, di energia, di creatività: dalla politica, all'economia, dalla cultura, ...

Brexit - Conte : 'Garantire i diritti degli Italiani in Gb' : Il premier Giuseppe Conte, incontrando il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier, ha ricordato che "l'accordo dovrà garantire in concreto i diritti acquisiti dei cittadini europei, tra cui i ...

Salvini annuncia più controlli sui matrimoni - per evitare unioni di comodo fra Italiani e migranti : Matteo Salvini vuole fare chiarezza sui matrimoni combinati fra italiani e migranti, che aggirano le leggi sull'immigrazione. Se a Riace un caso di matrimonio di comodo ha portato agli arresti domiciliari Mimmo Lucano, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è oggi il quotidiano La Verità a fornire i dati di quella che in Italia è una pratica diffusa: non esistono statistiche ufficiali, ma si stimano 2.700 ...