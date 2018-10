Italia | Sardegna | scuole chiuse per allerta equiparata rossa

L’app Spiagge Sardegna è una guida completa alle oltre 500 spiagge dell’isola Italiana : spiagge Sardegna è un'applicazione che permette di scoprire le oltre 500 spiagge dell'isola italiana situata nel Mar Mediterraneo e utilizza il GPS per consentirvi di trovare quelle più vicine. Sono presenti le foto delle varie spiagge e le recensioni delle persone che le hanno visitate ed è possibile memorizzare quelle visitate, quelle preferite oppure scegliere una destinazione e creare una lista delle spiagge da visitare. L'articolo ...

Meteo : ancora forti piogge in Sardegna - domani tante nubi e maltempo in Italia : Vasta perturbazione nel Mediterraneo occidentale, coinvolta anche l'Italia. nubifragi in Sardegna. Meteo / Una vasta perturbazione si è sviluppata sul Mediterraneo sui resti dell'ex uragano Leslie...

Allerta meteo - forte maltempo in Sardegna e Sicilia : scuole chiuse Venerdì 12 Ottobre in diversi Comuni d’Italia [ELENCO LIVE] : Allerta meteo – Una forte perturbazione è prevista per le prossime ore in diverse regioni d’Italia. Le Regioni già duramente colpite sono state la Sardegna, la Sicilia e la Liguria, dove permane l’Allerta che è stata estesa anche in altre regioni come il Lazio. Oggi sono diversi i Comuni che hanno optato per una chiusura preventiva delle scuole. Anche per domani, Venerdì 12 Ottobre, molti sindaci stanno emanando l’apposita ordinanza ...

Dopo Genova la Sardegna : ecco perché stanno crollando i ponti Italiani : La relazione sulla tragedia del viadotto Morandi che i controlli sono inadeguati anche su molte altre strade e autosrade. Si studiano i cedimenti avvenuti in Brianza e ad Ancona: manutenzioni mal eseguite, nessuna cura alle travi di sostegno Maltempo in Sardegna, il ponte crollato ripreso dall'alto "

Allerta Meteo Estofex - il maltempo sul Mediterraneo arriva in Italia : nubifragi in Sardegna e al Nord : Allerta Meteo – Il maltempo continua a flagellare il Mediterraneo, come testimoniato dalla potente alluvione che ha colpito Maiorca nelle scorse ore, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette una serie di avvisi sulla situazione che si mantiene ancora pericolosa. In particolare, per le coste orientali di Sardegna e Corsica è stata emessa un’Allerta Meteo di livello 2, principalmente per nubifragi. Livello 2 anche per il Golfo del ...

Sardegna : giovani imprese high-tech all'Ambasciata Italiana a Londra : "Crediamo molto nel potenziale delle nostre imprese innovative e continuiamo a sostenere le start up aiutandole ad aprirsi al mondo", ha detto Francesco Pigliaru, ricordando che in questi anni oltre ...

Scia luminosa solca i cieli d’Italia : bolide avvistato da migliaia di persone da Nord a Sud - boato e paura in Sardegna : Una Scia luminosa è stata osservata da migliaia di persone nella serata di ieri in gran parte d’Italia: numerose le segnalazioni relative a un bolide che ha solcato il cielo della Penisola pochi minuti dopo le 21:30. La Scia è durata alcuni secondi nel suo tragitto da est a ovest: il bolide è stato avvistato da numerose persone in Toscana, Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Campania e Sardegna: in quest’ultima ...

Allerta Meteo - “Uragano Mediterraneo” : Estofex lancia l’allarme per nubifragi molto intensi sull’Italia - in particolare Sardegna e Mar Tirreno : Allerta Meteo – In vista del Medicane del Mediterraneo atteso nelle prossime ore, Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per la Sardegna, la Corsica, l’Italia, il Mar Tirreno e la Tunisia principalmente per nubifragi. L’Allerta si intende valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 20 settembre. L’Europa è divisa in due regimi su scala sinottica. Le parti settentrionali e nordoccidentali del ...

Deborah Agnone/ La reginetta e mamma rappresenta la Sardegna (Miss Italia 2018) : Deborah Agnone è una delle 33 finaliste di Miss Italia 2018. La numero 32, originaria di Alghero, ha conquistato la fascia Miss Cinema Sardegna 2018.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 11:20:00 GMT)

Terrorismo - fermato in Sardegna presunto foreign fighter Italiano. Era stato in Siria a combattere contro Isis : Si chiama Pierluigi Caria, residente a Nuoro, in Sardegna, il presunto foreign fighter nei cui confronti è stato disposto il divieto di espatrio. È ipotizzato, ma non ancora contestato, il reato di partecipazione a organizzazione terroristica. Il provvedimento è stato preso nell’ambito di un’indagine dell’AntiTerrorismo della Polizia e della Digos di Nuoro sulle sue attività di combattimento all’estero. Il 33enne sardo, da quanto si ...

