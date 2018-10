Italia in fondo alla classifica di competitività

AlItalia - EasyJet : “Interessati se ristrutturata e in consorzio”/ Sullo sfondo lo scontro tra Di Maio e Tria : Alitalia, EasyJet: “Interessati se ristrutturata e in consorzio”. Sullo sfondo lo scontro all'interno del governo tra Di Maio e Tria. Ultime notizie sul futuro dell'ex compagnia di bandiera(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:23:00 GMT)

Cosa è stato detto dell'Italia al meeting del Fondo monetario internazionale : Le diplomazie in Indonesia hanno lavorato molto per cercare di trovare una sponda nel ministro dell'Economia, Giovanni Tria che si è mostrato dialogante con le istituzioni. Il titolare di via XX ...

Calcio : Italia - la luce in fondo al tunnel? Si sceglie la via della qualità ma un centravanti serve : Finalmente! Lo Stadion Slaski di Chorzów (Polonia) era quello dell’ultima chance per la Nazionale Italiana di Calcio allenata da Roberto Mancini impegnata nella Lega A della Nations League 2019. Perdere contro la Polonia avrebbe significato retrocedere in B e dopo le tante amarezze di questo ultimo periodo sarebbe stato un colpo mortale. Con le spalle al muro, la nostra compagine ha tirato fuori le unghie, sciorinando una prestazione ...

Con l'Italia l'Europa andrà fino in fondo : Bruxelles. "Cercherò fino all'ultimo di convincere il governo, e specialmente il ministro dell'Economia, ad avvicinarsi alle regole comuni", ha detto ieri il commissario per gli Affari economici, Pierre Moscovici: "Potremo non essere in pieno accordo, ma ci serve uno sforzo di avvicinamento in ...

Fmi - Lagarde “Italia rispetti le regole Ue"/ Ultime notizie - il monito del direttore del Fondo Monetario : Fmi, Lagarde “Italia rispetti le regole Ue. Ultime notizie, il monito del direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, che invita il governo a fare un passo indietro(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 08:44:00 GMT)

Manovra - l'avvertimento del Fondo monetario : 'L'Italia rispetti le regole Ue' : 'Ammonta non a 600 milioni di euro, come stimato dal ministro dell'Economia Tria, ma a 1 miliardo e 700 milioni la riduzione fiscale prevista in Manovra', ha spiegato Salvini. Il vicepremier ha ...

Nuovo allarme del Fondo monetario : l'incertezza politica in Italia aumenta i rischi per le banche : Nuovo allarme dell Fondo monetario Internazionale dopo il taglio alle stime di crescita . In Italia «se dovessero riemergere preoccupazioni sul mercato sulla politica di bilancio, il rischio è quello ...

"Io do lavoro a un milione di Italiani...". Nuovo affondo di Juncker contro Salvini : Jean-Claude Juncker dice di non voler lanciarsi in un Nuovo 'scambio di accuse' con Matteo Salvini , ma poi ci ricasca e attacca pesantemente. 'Durante il suo mandato come presidente della Commissione ...

Hat investe 10 mln in Marval a fianco Fondo Italiano Investimento : Roma, 9 ott., askanews, - Hat Orizzonte SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Hat presieduta da Nino Attanasio e guidata da Ignazio Castiglioni, ha completato oggi il primo Investimento ...

Crescita - il Fondo monetario taglia le stime - Italia +1 - 2% dal +1 - 5% del 2017 : ... il rapporto sull'economia globale dell'Fmi redatto nell'ambito degli Annual Meetings che da giovedi' prossimo entreranno nel vivo a Bali , Indonesia, , l'economia Italiana è vista in Crescita dell'1,...

Il monito che il Fondo monetario internazionale ha lanciato all'Italia : 'E' imperativo per l'Italia che le politiche fiscali preservino la fiducia del mercati'. E' il monito del capo economista del Fondo monetario internazionale, Maurice Obstfeld, incalzato durante la ...

Primo fondo sovrano al mondo : 'Investiamo in Italia ma occhio al rating' : Le crisi politiche non hanno effetto sul nostro portafoglio". Così dalle pagine de Il Sole 24 Ore Yngve Slyngstad , ceo del più grande fondo sovrano del mondo, quello norvegese il Norges Bank Investment Management , lancia un assist allItalia. 'Siamo investitori di lungo termine nell'Italia dal momento in cui è nato il nostro fondo, e probabilmente lo ...

Auto - settembre in profondo rosso : Fca (-40 - 3%) trascina al ribasso (-25 - 3%) le vendite in Italia : Il mercato Auto in Italia ha perso a settembre un quarto delle immatricolazioni rispetto a un anno fa. Le vendite sono calate del 25,3%, un risultato che segue un mese di agosto in forte crescitama che contribuisce, nel complesso, a portare le immatricolazioni dall’inizio dell’anno a -2,7% rispetto al periodo gennaio-settembre del 2017. Pesa il -40,3% di Fiat Chrysler. Cresce solo Toyota...

Salvini : "Correggere la manovra? Si va fino in fondo". Di Maio : "Da Pd e Forza Italia terrorismo mediatico" : Tria e l'asse con Mattarella Il ministro dell'Economia Giovanni Tria spiega che gli obiettivi sono la crescita dell'1,6% nel 2019 e la riduzione del debito di un punto l'anno, non quindi 'una discesa ...