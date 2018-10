Anche l'Eni punta sull'economia circolare - Italia Economia n. 42 del 17 ottobre 2018 : Anche l'Eni fa rotta per l'Economia circolare. Il colosso dell'energia ha investito negli ultimi 5-6 anni oltre 5 miliardi di euro. A tracciare il perimetro è stato l'amministratore delegato Claudio Descalzi alla Maker Faire di ...

Unioncamere - le imprese chiedono competenze 4.0 per 1 assunzione su 3- Italia Economia n. 42 del 17 ottobre 2018 : Le imprese chiedono competenze 4.0 per 1 assunzione su 3 ma non tutti i giovani sono preparati alla rivoluzione digitale. Ne ha parlato Unioncamere alla Maker Faire di Roma.

Diventare imprenditori del web? Ecco come avere successo- Italia Economia n. 42 del 17 ottobre 2018 : Per scoprire come realizzare un business online siamo andati a Rimini al corso di Mik Cosentino, ex campione Italiano di nuoto agonistico e oggi infoimprenditore con oltre 2 milioni di euro all'anno, ...

Hard Brexit - quali impatti sui mercati- Italia Economia n. 42 del 17 ottobre 2018 : Si allarga il fronte di chi scommette su un'uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo, lo scenario peggiore, che comporterebbe maggiori rischi per gli inglesi e per gli investitori. Le ...

Italia - indice Zew fiducia economia peggiora in ottobre a -43 - 4 : L'indice che misura le aspettative sull'economia Italiana si è portato a quota -43,4, in calo di 8,7 punti rispetto alla lettura di settembre.

Foligno - "I primi d'Italia" : motore dell'economia : ... 4.500 le degustazioni consumate, 350 coloro che hanno partecipato alle visite guidate del Palazzo e oltre 500 i bambini che hanno assistito agli spettacoli nel meraviglioso giardino". Il sindaco ...

Economia : Mossa - Generali - a 'La Stampa Tuttosoldi' - l'Italia non rischia un attacco speculativo : Roma, 15 ott 10:27 - , Agenzia Nova, - C'è incertezza sui mercati, i nostri clienti sono un po' preoccupati e ci chiedono sempre più spesso protezione del patrimonio di famiglia.... , Res,

Economia : viceministro Garavaglia a 'Il Sole 24 Ore' - portare l'Ires al 15 per cento punta a far crescere l'Italia : Roma, 15 ott 09:18 - , Agenzia Nova, - La Costituzione dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, non sul lavoro dipendente. La libera attività ha pro e contro. Certo, è impagabile... , Res,

Spread alle stelle : cosa cambia per i cittadini e per l’economia Italiana : Negli ultimi mesi è ritornato di attualità il cosiddetto Spread, quasi tutti i giorni si sente parlare o si legge sui vari giornali e su internet, dell’andamento di quello che sostanzialmente è un indicatore economico diventato molto importante per l’andamento della situazione economica del paese. A seguito dei vari annunci e polemiche che si stanno susseguendo con riferimento alla prossima manovra del governo, caratterizzata anche delle prese ...

Italia spaccata metà su lavoro/economia : Le variabili messe a confronto da Cgia si raggruppano in 3 aree: economia , Pil pro capite; produttività del lavoro, export/Pil e saldo commerciale/Pil, ; lavoro , tasso di occupazione anche ...

Come è nata l'idea di economia circolare e quali opportunità offre all'Italia : Quanto all'energia, è ovviamente cruciale per l'intera economia. Penso che quello che pensavo anni fa, che dobbiamo sostituire la nostra domanda attuale di energia con qualcos'altro, perché il ...

Italia ai primi posti in Europa nell'economia circolare : L'Italia un punto di riferimento in Ue nell'economia circolare, quella del riciclo dei materiali,, anche se il nuovo paradigma della circolarit ancora poco dibattuto nel Paese. La Penisola infatti tra ...