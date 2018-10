Italia | è allarme contagio Aids La denuncia della ex moglie | è caccia all’uomo

L'Italia gialloverde diventa un allarme mondiale : La lettera è già pronta. Il governo non aveva ancora inviato il Documento pubblico di bilancio a Bruxelles, ma alla Commissione europea avevano già chiaro che cosa dire al governo di Roma: i saldi ...

“Condizioni critiche”. L’allarme del ministro sulla situazione dei ponti Italiani : Alcuni piloni dei viadotti delle autostrade A24 e A25 “che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti”. A dirlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, riferendo, all’assemblea dell’Ance, del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi lungo queste tratte autostradali. “Useremo, e già lo stiamo facendo, strumenti di alta tecnologia per i ...

INFLUENZA - ALLARME NELLE GRANDI CITTÀ / Italia - nuova campagna di vaccinazione al via in Emilia Romagna : Arriva un'ondata di INFLUENZA in Italia: le Ausl si muovono per i vaccini. Ecco come combattere il virus e cosa fare nel caso di contagio. Parte la fase di monitoraggio dei ceppi virali.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Manovra - allarme di Bce e Fmi sui conti. Juncker : «Italia non rispetta la parola data» : Fondo monetario, Bce, Unione europea. Le istituzioni internazionali lanciano un nuovo allarme sulla politica economica del governo italiano, in quello che, a pochi giorni dal varo della Manovra 2019,...

Manovra - allarme di Bce e Fmi sui conti. Juncker : 'Italia non rispetta la parola data' : Fondo monetario, Bce, Unione europea. Le istituzioni internazionali lanciano un nuovo allarme sulla politica economica del governo italiano, in quello che, a pochi giorni dal varo della Manovra 2019, sembra un vero e proprio accerchiamento della Troika intorno a Roma. I toni scelti per ammonire l'...

La Germania suona l'allarme per l'Italia : 'Dall'euro si arriva alla lira' : In Germania scatta l'allarme Italia: secondo uno dei principali quotidiani tedeschi il nostro Paese potrebbe tornare alla lira grazie ad un gioco di forza che sta mettendo in pratica con Bruxelles. Il ministro Paolo Savona vuole rinegoziare l'idea di base dell'UE con un nuovo documento e con l'obiettivo di giungere a meno meccanismi di stabilita' e più investimenti, ma secondo il Die Welt starebbe mettendo in pericolo la nostra economia e la ...

Flat tax - sui numeri cortocircuito Salvini-Tria Allarme di Fitch sull’Italia : stime sbagliate : La Flat tax? Secondo Tria nella prossima legge di Bilancio verranno stanziati 600 milioni di euro. Per il leader della Lega, Matteo Salvini, invece si spenderà quasi il triplo, ovvero 1,7 miliardi. Singolare che il ministro dell’Interno corregga il ministro dell’Economia sulle cifre della manovra, singolare cortocircuito che scatena una raffica di ...

Manovra da 36 - 7 miliardi - ‘pace’ Tria-Salvini su Flat Tax/ Def - allarme di Fitch : “rischi su obiettivi Italia” : Manovra Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 20:30:00 GMT)

Fmi - allarme Italia : rischio contagio banche-BTp : L’esposizione sui bond di Paesi molto indebitati, come l’Italia, è uno dei fattori di rischio, come dimostrato dalla crisi dell’euro. Sistema finanziario vulnerabile a una nuova Grande Depressione...

Allarme Fmi : 'Rischio Italia può contagiare bond sovrani europei' : ...c'è un rischio di riaccensione in Italia del legame titoli di Stato-banche per effetto dei titoli di Stato in portafoglio delle banche Italiane e per effetto della loro esposizione all'economia ...

Allarme per le perdite di AlItalia - i piloti : "Un rosso di 500 milioni" : Pesante l'impatto sui conti aziendali per il rincaro del carburante avio. Il commissario Gubitosi: "Bisogna trovare una soluzione al più presto"