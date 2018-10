Italia a rischio doppia bocciatura | Ftse Mib cede l' 1 | 33%

Il commissario Oettinger : «Ue respingerà la manovra Italiana». Poi la retromarcia Rc auto : rischio +40% al Nord|Grafico : Il commissario lo avrebbe detto allo Spiegel online: la lettera dovrebbe arrivare giovedì o venerdì ma senza nessuna controproposta. Ma subito ha smentito

Povertà - Italia primo in Europa tra Paesi a rischio/ Caritas "esercito di poveri - uno su due è giovane" : Povertà, l'Italia è il primo Paese a rischio in Europa: il rapporto Caritas 2018 parla di un "esercito di poveri" soprattutto minori o giovani: abolirla? "Difficile pensarlo".(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 16:57:00 GMT)

Le Previsioni Meteo per lo sciame meteorico delle Orionidi tra 21 e 22 ottobre : lo spettacolo sarà ben visibile al Nord Italia - più a rischio il Sud [DETTAGLI] : Le Orionidi, uno degli sciami Meteorici più famosi, raggiungerà il suo picco nel corso del weekend, precisamente nella notte tra il 21 e il 22 ottobre. Lo sciame è creato dalle particelle della cometa di Halley, che la Terra attraversa due volte all’anno. Quando queste particelle entrano nell’atmosfera terrestre, bruciano e brillano, creando il classico effetto delle stelle cadenti. Per il 2018 è previsto un tasso di 15-20 Meteore all’ora, non ...

Giornata mondiale della povertà : in Italia record di persone a rischio - : In Europa il nostro Paese è tra quelli con il maggior numero di potenziali poveri, quasi il 30 per cento della popolazione. Mattarella: "Evitare che la povertà si traduca in crescente marginalità ...

Povertà - Italia prima in Europa per numero di persone a rischio : Preoccupano i dati sulla Povertà diffusi dall' Eurostat , secondo i quali l'Italia è al primo posto in Europa per numero di persone a rischio di Povertà ed esclusione sociale : 17,4 milioni di ...

L'Italia è tra i Paesi europei con il più alto numero di persone a rischio povertà : È L'Italia il Paese dell'Unione europea con il maggior numero di persone a rischio povertà o di esclusione sociale: sono 17,407 milioni, il 28,9% della popolazione. A rilevarlo è Eurostat che segnala ...

Povertà : Ue - Italia top persone a rischio : ANSA, - BRUXELLES, 16 OTT - L'Italia è il Paese europeo con il numero più alto di persone a rischio di Povertà ed esclusione sociale: lo rileva Eurostat da dati del 2017. In Italia a rischio sono 17,4 ...

Spinosi problemi 3 Italia oggi 16 ottobre : rischio down per la Rete Tre che non funziona : Sono in corso problemi 3 Italia oggi 16 ottobre, alla luce di una lunga serie di segnalazioni che si stanno susseguendo da pochissimi minuti a questa parte e che potrebbero gettare i presupposti anche per un down abbastanza diffuso sulla Rete Tre. Dopo quelli che vi abbiamo riportato non molto tempo fa su queste pagine, dunque, occorre analizzare con grande attenzione anche i malfunzionamenti odierni, sperando come sempre che l'emergenza possa ...

Berlusconi avverte : la manovra mette a rischio i risparmi degli Italiani : Silvio Berlusconi critica senza mezzi termini la manovra grillo leghista. “E’ un disastro”. Per il leader di Forza Italia “sarà

Italia si qualifica se/ Risultati utili con la Polonia : rischio retrocessione! (Nations League) : Italia si qualifica se: Risultati e combinazioni, verso Polonia Italia sugli azzurri incombe il rischio retrocessione mentre la Final Four... (Uefa Nations League)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Manovra - i controllori dei conti contro l'Italia : 'Tutta sbagliato - c'è il rischio contagio' : Deficit, pil, titoli di stato, debito, spread. Le rassicurazioni del ministro Giovanni Tria non tranquillizzano gli analisti stranieri. Il Financial Times definisce ' catastrofica ' la spirale che si ...

La lettera che svela i pericoli del rischio Italia : Prima ancora della temperatura dello spread, dei valori dei Btp, dei rendimenti dei Bot, delle polemiche con Juncker, dei rimbrotti della Bce, degli avvertimenti del Fondo monetario, delle preoccupazioni dell’Inps, degli allarmi di BankItalia, per capire cosa sta succedendo nell’Italia populista occ

Previsioni Meteo - gli Uragani Leslie e Michael minacciano l’Europa : il Mediterraneo si prepara ad altre tempeste - alto rischio di nuove alluvioni tra Spagna - Francia - Italia - Algeria e Tunisia [MAPPE] : 1/19 ...

Meteo weekend. Forte perturbazione sull’Italia : rischio di forti piogge e temporali : Precipitazioni attese oggi e domani specie sulle Isole e sull'estremo sud, Calabria in primis. Da domani previsto anche un calo delle temperature. Va a meglio invece a Centro-Nord.Continua a leggere