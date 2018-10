Iren acquista 48% di SETA

Ed Sheeran in Italia/ FIrenze Rocks - date anche a Roma e Milano : ecco come acquistare i biglietti : Ed Sheeran arriverà in Italia la prossima estate con tre attesissimi concerti negli stadi. Si parte dal Festival Firenze Rocks e si prosegue a Roma e Milano.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:51:00 GMT)

FIrenze Rocks 2019 / The Cure suonano il 16 giugno : ecco dove e quando acquistare i biglietti online : La nuova edizione di Firenze Rocks non è esattamente dietro l’angolo. Nonostante questo, sono emerse le prime indiscrezioni sull’evento musicale, The Cure sul palco.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:28:00 GMT)