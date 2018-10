Iran | donne allo stadio dopo 40 anni | è successo nell' amichevole contro la Bolivia

Iran - autorizzato l’accesso allo stadio di Teheran a cento donne : soddisfatto il ct Queiroz : In occasione del match tra Iran e Bolivia, cento donne sono state autorizzate ad entrare nello stadio Azadi a Teheran Un gruppo di donne Iraniane hanno avuto il permesso di vedere una gara della nazionale di calcio all’interno di uno stadio per la prima volta in più di quattro decenni, martedì in occasione della partita amichevole con la Bolivia. STR / AFP Secondo l’agenzia di stampa ISNA, circa 100 donne selezionate tra cui ...

Da sovversive a tifose. L'Iran apre lo stadio alle donne : mai accaduto : A Teheran cento di loro hanno potuto assistere all'amichevole con la Bolivia Il caso Lo stadio non è aperto, è socchiuso, ma l'aria che è entrata con un gruppo di donne ammesse a vedere Iran-Bolivia è ...

Rich Kids of Teheran - le donne più hot dell'Iran : I Rich Kids of Teheran sono molto diversi dai loro coetanei delle altre nazioni. Intanto perché sono delle Rich Kids , quindi in gran parte donne, e poi per via di quello che pubblicano sui propri ...

Piera - due figli - separata da un marito violento : "Se passa il Ddl Pillon sempre meno donne reagIranno e denunceranno" : Sospira Piera. "Prima di scrivere questa proposta ci hanno pensato, ma lo sanno come vanno le cose nella realtà?". Sbuffa. La proposta di cui parla è il disegno di legge sull'affido condiviso presentato dal senatore leghista Simone Pillon, ora sul tavolo della Commissione Giustizia del Senato, già definito "maschilista, retrogrado, una controriforma". Piera, la chiameremo così per tutelarla, non nasconde la rabbia. ...

De Corato : sulla Milano-TIrano troppe donne molestate : Lo dimostra l'ultimo caso di cronaca; alcuni vagoni di un treno all'interno della tratta Lecco-Milano sono stati imbrattati. Appare del tutto evidente, dopo anni in cui a Milano sono arrivati writers ...