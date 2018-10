IO | ROBOT SUL 20 Streaming video del film con Will Smith protagonista oggi | 17 ottobre

IO - ROBOT/ Sul 20 il film con Will Smith (oggi - 17 ottobre 2018) : Io, ROBOT, il film di fantascienza in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 17 ottobre 2018. Nel cast: Will Smith e Bridget Moynahan, alla regia Alex Proyas. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:27:00 GMT)

Prima assoluta : ROBOT giapponesi a spasso sull'asteroide Ryugu : Per mantenere viva la memoria del suo impegno nella diffusione della scienza è sorta qualche mese fa l'associazione 'Scettici e informati', un nome che è anche un programma culturale e, in senso ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : sulla ISS anche il ROBOT Cimon - “un esperimento che ha due facce” : L’astronauta ESA Luca Parmitano, questa mattina a Firenze, a margine del Wired Next Fest 2018 ha spiegato in cosa consiste l’esperimento “Cimon“: “Per la prima volta – ha dichiarato – avremo un sistema completamente indipendente, il robottino Cimon che ha accesso a un enorme database sulla Terra. Questo database è accessibile agli astronauti tramite interfaccia: una sfera semovente con delle fattezze che ...

Spazio - Parmitano : sulla ISS un ROBOT “catturerà le nostre emozioni” : Un robot dotato di Intelligenza Artificiale verrà inviato sulla Stazione Spaziale per “catturare” le emozioni dell’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano: l’umanoide Cimon sarà compagno di viaggio di Parmitano nella nuova missione “Beyond” in partenza a luglio 2019 e presentata oggi al centro Esa-Esrin di Frascati. L’umanoide è il primo robot che abiterà la ISS e fa parte degli oltre 50 ...

ROBOT - così un giorno sentiranno sulla pelle il vento o la pioggia : Accorgersi del vento e della pioggia o anche della pressione di una colonna di formiche. Caratteristiche umane. Fino a poco tempo fa. I Robot del futuro potranno accorgersi di tutto questo grazie alla pelle elettronica messa a punto dall’Accademia delle scienze cinese e descritta sulla rivista Science Robotics. La pelle hi-tech ultra sensibile riesce a percepire le minime variazioni di pressione generate dal vento, dalle gocce di pioggia e ...

L’agenzia spaziale giapponese è in attesa di un segnale dai suoi ROBOT da poco sganciati sull’asteroide Ryugu : La sonda Hayabusa-2 delL’agenzia spaziale giapponese JAXA ha sganciato due robot automatici (rover) per farli atterrare sull’asteroide Ryugu, intorno al quale viaggia nello Spazio profondo dallo scorso giugno. Saranno necessari uno o due giorni prima di avere una conferma sull’avvenuto The post L’agenzia spaziale giapponese è in attesa di un segnale dai suoi robot da poco sganciati sull’asteroide Ryugu appeared first on Il Post.

Astronomia : la sonda giapponese Hayabusa-2 rilascia miniROBOT che dovranno atterrare sull’asteroide Ryugu : La sonda giapponese Hayabusa-2 ha rilasciato oggi due microrobot che dovranno atterrare sull’asteroide Ryugu: il loro compito è raccogliere informazioni utili sull’origine del Sistema Solare e della vita. “La separazione tra Hayabusa-2 e i robot è avvenuta con successo“, ha riportato l’agenzia Jaxa in un comunicato. Se tutto andrà come previsto (i robot Minerva di seconda generazione arriveranno a destinazione e ...

iLIFE A7 sfida gli aspirapolvere ROBOT più famosi : scopritelo nella nostra prova sul campo : Abbiamo provato iLIFE A7, il primo aspirapolvere robot del produttore cinese che può essere collegato a uno smartphone Android. L'articolo iLIFE A7 sfida gli aspirapolvere robot più famosi: scopritelo nella nostra prova sul campo proviene da TuttoAndroid.

L’agenzia spaziale giapponese ha scelto le date per far atterrare i suoi ROBOT sull’asteroide Ryugu : L’agenzia spaziale giapponese Jaxa ha stabilito le date per avviare l’esplorazione della superficie dell’asteroide Ryugu con i suoi robot automatici (rover), trasportati dalla sonda Hayabusa-2 che ha raggiunto il corpo celeste lo scorso giugno a circa 300 milioni di chilometri The post L’agenzia spaziale giapponese ha scelto le date per far atterrare i suoi robot sull’asteroide Ryugu appeared first on Il Post.

Il documentario choc sul caffè di Starbucks : "Dipendenti come ROBOT" : A quanto emerge dal reportage elvetico, i 350mila impiegati sparsi per il mondo vivono il lavoro con la costante pressione dei quadri dirigenti di incrementare le vendite. Tant'è che, come raccontato ...