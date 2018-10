Inter | tre ipotesi per il futuro di Gabigol | possibile anche una permanenza

Inter-Milan streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Inter-Milan streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Inter-Milan, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Inter-Milan in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su ...

Juventus - Beppe Marotta Intercettato mentre minaccia i giornalisti : Qualche giorno dopo Claudio Albanese , che è il responsabile comunicazione della Juventus, richiama Marotta per parlare della Gazzetta dello Sport . Che l'indomani tornerà sull'argomento, ma Albanese ...

Moto3 – Bulega salta il Gp del Giappone : “costretto a sottopormi a un Intervento chirurgico” : Bulega costretto a rinunciare al Gp del Giappone a causa di un incidente domestico Inizia questa settimana il trittico asiatico di MotoGp: molti piloti sono in viaggio, altri sono già impegnati in eventi di promozione con i rispettivi team, mentre c’è chi cerca di approfittare di questi pochi giorni per recuperare al 100%, o quasi, la condizione, come Jorge Lorenzo. Se il maiorchino della Ducati attenderà di sapere se sarà dichiarato ...

La Chiesa ortodossa russa ha Interrotto i legami con il Patriarcato di Costantinopoli : è il più grave scisma nella Chiesa ortodossa da oltre un secolo : La Chiesa ortodossa russa ha annunciato di aver ufficialmente interrotto le relazioni con il Patriarcato di Costantinopoli, la Chiesa ortodossa con sede a Istanbul, in Turchia, considerata la più autorevole e prestigiosa tra le varie chiese ortodosse. La decisione è The post La Chiesa ortodossa russa ha interrotto i legami con il Patriarcato di Costantinopoli: è il più grave scisma nella Chiesa ortodossa da oltre un secolo appeared first on Il ...

La Chiesa ortodossa russa ha Interrotto i legami con il Patriarcato di Constantinopoli : è il più grave scisma nella Chiesa ortodossa da oltre un secolo : La Chiesa ortodossa russa ha annunciato di aver ufficialmente interrotto le relazioni con il Patriarcato di Constantinopoli, la Chiesa ortodossa con sede a Istanbul, in Turchia, considerata la più autorevole e prestigiosa tra le varie chiese ortodosse. La decisione è The post La Chiesa ortodossa russa ha interrotto i legami con il Patriarcato di Constantinopoli: è il più grave scisma nella Chiesa ortodossa da oltre un secolo appeared first on Il ...

DIRETTA/ Islanda-Svizzera (risultato live 0-0) streaming video e tv : Intervallo a Reykjavik : DIRETTA Islanda Svizzera streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Uefa Nations League (oggi lunedì 15 ottobre)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:27:00 GMT)

Nazionale in tv - successo di ascolti per Rai 1 : 8 milioni per la diretta - 6 milioni nel pre e Intervallo - oltre 3 milioni per i 40 minuti di approfondimento post partita : Ottimo risultato in termini di ascolti per l’offerta Nations League di Rai1. La Nazionale di Roberto Mancini ha battuto ieri la Polonia al 92esimo, facendo incetta di telespettatori sul primo canale Nazionale: 8 milioni (share 33.69%) per la diretta dell’incontro, 6 per il pre-partita (6.158.743 telespettatori, share 26.42%) e intervallo (6.110.465 telespettatori, share 23.67%) ma è da sottolineare soprattutto il post partita, ...

Inter - l’impatto di San Siro : incassi da oltre 10 milioni per derby e Barcellona : Sarà un San Siro version soldout quello che attenderà l'Inter in due delle prossime tre gare casalinghe, contro Milan e Barcellona. L'articolo Inter, l’impatto di San Siro: incassi da oltre 10 milioni per derby e Barcellona è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

F1 - tremendo lutto in casa Ferrari : Arrivabene e l’Intero team a Maranello anche nel week-end libero : Il team principal della Ferrari ha rivelato come sia venuto a mancare un giovane ingegnere della Squadra Corse, episodio che ha spinto l’intera squadra a riunirsi a Maranello nonostante il week-end libero tremendo lutto in casa Ferrari, il team di Maranello infatti ha dovuto fare i conti con la morte di un giovane ingegnere della Squadra Corse, venuto a mancare nella notte tra venerdì e sabato. photo4/Lapresse Un fulmine a ciel ...

Calcio Serie A - 9^ giornata : spicca Inter-Milan. Partite in streaming su Dazn.com e SkyGo : Nonostante l’attenzione sia attualmente concentrata sulle nazionali, sabato prossimo torna il Campionato di Serie A 2018-2019. Come al solito il calendario sara' ‘spezzettato’ su più giorni, in questo caso tra sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 ottobre. Dopo la sosta per gli impegni con le nazionali gli allenatori italiani si preparano a far fronte cosi ad un nuovo appuntamento di Campionato. La prossima giornata di Serie A tornera' quindi ad ...

Addio a Celeste Yarnall - Interprete memorabile di Star Trek Video : L'attrice statunitense Celeste Yarnall , che sul set fece perdere la testa a Elvis Presley e interprete memorabile della serie classica del telefilm ' Star Trek', è morta nella sua casa di Westlake ...

Celeste Yarnall è morta - Interprete memorabile di Star Trek Video : L'attrice statunitense Celeste Yarnall, che sul set fece perdere la testa a Elvis Presley e interprete memorabile della serie classica del telefilm ' Star Trek', è morta nella sua casa di Westlake ...

Wanda Nara ‘ballerina’ al concerto di Maluma - la moglie di Icardi scatenata con le altre Wags dell’Inter [VIDEO] : Wanda Nara insieme alle altre Wags dell’Inter al concerto di Maluma a Milano, la moglie di Icardi scatenata all’evento musicale Wanda Nara si diverte al concerto di Maluma insieme alle altre mogli e fidanzate dei calciatori dell’Inter. La bellissima moglie di Mauro Icardi si reca al concerto del cantante di ‘Felices los 4’ insieme alle metà di Radja Nainggolan, Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini. ...

L'Inter guarda in Croazia : oltre a Modric piace Sunjic : MILANO - L' Inter guarda sempre alla Croazia . Un po' perché molte delle sorti della stagione passano dalla verve dei tre vice campioni del Mondo, ovvero Vrsaljko , che non dovrà far rimpiangere Cancelo,, Brozovic , che deve confermarsi ai livelli, altissimi, degli ultimi mesi della stagione scorsa, e Perisic , che deve tornare a sfornare ...