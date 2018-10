Inter-Sampdoria | quanti affari | ecco tutti i calciatori che possono cambiare maglia FOTO ...

DIRETTA/ Sampdoria-Spal (risultato live 1-1) streaming video e tv : Intervallo al Ferraris : DIRETTA Sampdoria Spal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due squadre si affrontano a Marassi nella 7^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 21:13:00 GMT)

Inter - Spalletti è tornato a farsi sentire : contestata l'espulsione contro la Sampdoria : L'Inter torna alla vittoria in campionato con il successo nell'anticipo della quinta giornata contro la Sampdoria per 1-0 allo stadio Ferraris di Genova. Un match che ha visto i nerazzurri tenere il pallino del gioco, con ben due gol annullati a Nainggolan e Asamoah prima del gol vittoria messo a segno [VIDEO] da Marcelo Brozovic nei minuti di recupero al 93'. Un successo che permette alla squadra di Luciano Spalletti di tornare a farsi vedere ...

Sampdoria-Inter 0-1 - le pagelle dei nerazzurri : decide Brozovic - il migliore : L'anticipo della quinta giornata di campionato tra Sampdoria ed Inter si conclude sul risultato di 0-1 per i nerazzurri grazie alla rete di Marcelo Brozovic al 92'. Un successo che permette alla squadra di Luciano Spalletti di salire a sette punti in classifica [VIDEO], agganciando proprio i blucerchiati. Ora si pensa gia' al turno infrasettimanale, con l'Inter che affrontera' la Fiorentina martedì sera, mentre la Sampdoria sara' di scena alla ...

Sampdoria-Inter - il commento di Giampaolo dopo la sconfitta in extremis : “fatico a digerire questa partita” : Marco Giampaolo commenta nel post partita il match tra la sua Sampdoria e l’Inter: l’allenatore dei blucerchiati amareggiato per la sconfitta giunta in extremis Il gol al 94° di Marcelo Brozovic ha regalato tanta gioia all’Inter e tanta amarezza alla Sampdoria. Marco Giampaolo, allenatore dei blucerchiati, nel post partita ha commentato la sconfitta rimediata per mano dei nerazzurri di Spalletti. LaPresse/Valerio ...

Sampdoria-Inter - Spalletti commenta partita ed espulsione : “c’era di mezzo anche il quarto uomo” : L’Inter ottiene una vittoria contro la Sampdoria con un gol che arriva dopo il 90°, il commento di Luciano Spalletti sul match disputato ieri dai suoi calciatori “Mi sono girato verso la telecamera a gridare ‘gol’. Mi hanno detto che l’ho fatto con troppo impeto, anche perché c’era di mezzo il quarto uomo. Però per me è stato un gol importante, un po’ come una liberazione. Ma loro l’hanno interpretata come una ...

Serie A - Sampdoria-Inter 0-1 : il tabellino completo : Sampdoria-Inter 0-1 - Primo tempo 0-0 RETE - Brozovic al 49' s.t. SAMPDORIA, 4-3-1-2, - Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, dal 14' s.t. Barreto,, Ekdal, Linetty, dal 14' s.t. Jankto,...

Sampdoria-Inter - Spalletti : 'Vittoria di carattere. L'espulsione? Ho solo gridato 'gol' verso la telecamera' : L'Inter colpisce ancora nei minuti finali di gara e sbanca Marassi al 93' con un gol di Brozovic. Il terzo tentativo si è rivelato quello giusto, dopo i due gol di Nainggolan e Asamoah annullati dal ...

Sampdoria-Inter - Giampaolo : 'Non digerisco questa sconfitta - abbiamo giocato alla pari' : C'è grande amarezza nelle parole di Marco Giampaolo dopo la sconfitta arrivata allo scadere contro l'Inter a Marassi. Una sconfitta che brucia parecchio all'allenatore blucerchiato, soprattutto per il ...

Sampdoria-Inter - Giampaolo deluso : “oggi non dovevamo perdere” : Beffa nella gara di campionato per la Sampdoria, ecco il commento dell’allenatore Giampaolo ai microfoni di Sky Sport: “La partita è stata giocata alla pari. L’Inter è forte, ma noi ce la siamo giocata fino alla fine. Essere arrivati al 93′ sullo 0-0 e poi prendere il gol lascia un po’ di rammarico. Sono contento dei miei calciatori, penso sia cresciuta la squadra e oggi la crescita andava legittimata. Ecco ...

Sampdoria-Inter - 0-1 | Tweet | : Blucerchiati fin da subito predominanti nel gioco e pericolosi sotto porta, ma la differenza la fa il tiro di Brozovic. Due reti non convalidate nel giro di pochi minuti