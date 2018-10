Inter | nuovo contatto tra Marotta e Steven Zhang

Marotta-Inter : nuovo contatto con Steven Zhang. Nessun accordo con la Juventus per la rescissione del contratto : INTER MAROTTA- Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, è sempre più vicino all’Inter. A giorni verrà ratificata l’uscita del dirigente dal Consiglio d’amministrazione della Juventus anche se un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante vari incontri. In questo contesto, Marotta pensa al futuro e dopo aver rifiutato un ruolo in Figc, è ...

Il sito di Guide Locali di Google Maps aggiorna l’Interfaccia con il nuovo Material Design : L'ultimo aggiornamento grafico con il nuovo Material Design è quello che riguarda il sito dedicato alle Guide Locali di Google Maps L'articolo Il sito di Guide Locali di Google Maps aggiorna l’interfaccia con il nuovo Material Design proviene da TuttoAndroid.

Marotta-Inter : nuovo contatto - le mosse di Zhang : Marotta-Inter continua a far discutere la trattativa tra le parti con Steven Zhang attivissimo per portare in nerazzurro il dirigente Marotta-Inter un affare che sembra allettare molto il presidente nerazzurro Steven Zhang. L’interesse per il dirigente bianconero è ben noto, ma dopo l’annuncio del divorzio dalla Juventus, le voci di un suo possibile approdo all’Inter si fanno sempre più insistenti. Tuttosport parla oggi ...

Banca Intermobiliare - Colafrancesco nuovo Amministratore Delegato : Il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni ha nominato Colafrancesco Amministratore Delegato. Lo fa sapere la Banca in una nota spiegando che è stato deliberato ...

Porti - nuovo collegamento Intermodale Cervignano-Rostock : Nasce un asse intermodale da Cervignano verso il Baltico: è il nuovo servizio ferroviario che collegherà l'interporto di Cervignano a Rostock, in Germania. L'interporto di Cervignano, oltre alla ...

X018 : Microsoft e Ubisoft annunceranno un nuovo SplInter Cell nel corso dell'evento? : Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato del ritorno dell'evento X018, un appuntamento tenuto da Microsoft che si svolgerà il prossimo 10 novembre a Città del Messico e che potrebbe essere la sede di nuovi importanti annunci da parte del colosso di Redmond.Dell'evento, presentato con un semplice tweet sul profilo di Xbox Mexico, sappiamo ancora molto poco. Il sedicente insider Rodney Bouch, che a giugno aveva anticipato l'acquisizione da parte ...

Francia - rimpasto di governo. Castaner è nuovo ministro dell’Interno : fedelissimo di Macron e delegato generale di En Marche : rimpasto di governo in Francia. A due settimane dalle dimissioni del ministro dell’Interno Gérard Collomb che è tornato nella sua Lione per correre da sindaco, sono stati annunciati i nuovi membri dell’esecutivo che sarà ora composto da 35 ministri (tre in più rispetto alla formazione precedente). “Il mandato politico resta identico”, è la nota dell’Eliseo. “L’azione della squadra di governo agirà nella ...

[Il commento] Renzi - l'inglese "shish" e il nuovo ruolo di conferenziere Internazionale : Nessuno lo ha dimenticato. Era quattro anni fa e il discorso di Matteo Renzi, in inglisc , divenne un meme , pronuncia: mim , . Cioè uno di quei tormentoni satirici che invadono Rete e social in ...