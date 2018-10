Inter | Nainggolan in tackle su Roma e Juve | ecco cosa ha dichiarato il centrocampista

Inter - Nainggolan spiega il rapporto con Spalletti con un aneddoto : Nella lunga Intervista rilasciata alla Gazzetta, il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan ha raccontato il suo rapporto con Luciano Spalletti, tecnico che ha ritrovato a Milano dopo l’esperienza alla Roma: “So cosa vuole da me. Ho pagato l’infortunio, ma sto arrivando al massimo, manca poco. Se mi mette in panchina gli dico ‘Va bene mister, non c’è problema…’ (ride, ndr). Che dire, io gare ...

Inter - Nainggolan suona la carica : ''Più forti del Milan'' : Con la sua proverbiale grinta, Radja Nainggolan carica l'ambiente prima del derby di domenica contro il Milan.Ama essere leader, Nainggolan che al suo debutto nel derby milanese, Intervistato dalla Gazzetta dello sport, non si nasconde: ''Sono un trascinatore per natura, specialmente nelle difficoltà. È quando non vinci che devi dare l'esempio al compagno, dargli un tackle e un motivo in più per crederci''.Confessa le sue impressioni sul suo ...

Inter - Nainggolan sul derby : “Più tranquillo rispetto a quello di Roma - ma il Milan ci farà sudare” : Di derby ne ha vissuti tanti con addosso la maglia giallorossa della Roma, ma adesso Radja Nainggolan si appresta a vivere il primo con i colori dell’Inter. In una lunga Intervista alla Gazzetta dello Sport il centrocampista belga ha parlato proprio di com’è abituato a vivere i giorni che precedono queste partite importanti e delle differenze tra la stracittadina Romana e quella Milanese: “Vivo questa vigilia in maniera ...

Nainggolan tra derby - Juventus e Champions : 'Inter - ti trascino io' : Radja Nainggolan lo apprezzi per una tuta da fashion week che si è chiusa un quarto d'ora prima e un canale aperto con la verità: zero filtri, come con le storie di Instagram, non serve barare. Il ...

Derby Inter-Milan - Nainggolan : 'Nostro livello più alto ma il Milan ci farà sudare' : Troverà tutto questo nella sfida con il Milan di domenica sera: "Ma vivo questa vigilia in maniera serena - racconta in esclusiva alla Gazzetta dello Sport - è un mio pregio preparare tutte le ...

Inter - Nainggolan pizzica la Juve : “Ce l’hanno con me perchè ho detto no” : Nainggolan- Intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, Radja Nainggolan ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’inizio di stagione dell’Inter e per pizzicare ancora una volta i tifosi della Juventus. Non di certo un rapporto idilliaco quello tra il centrocampista e i supporters bianconeri. Un rapporto privo di stima reciproca che […] L'articolo Inter, Nainggolan pizzica la ...

Inter - derby - Champions - Juve e Roma : Nainggolan dice tutto : L'Inter, il suo primo derby di Milano, la Champions, la sfida Icardi-Higuain, Ronaldo e Messi, l'addio alla Roma, la Juventus e la cresta: Radja Nainggolan si confessa in un'Intervista esclusiva alla ...

Inter - Maicon sulla sua ex squadra : “Ha carattere - Nainggolan e Skriniar fortissimi” : In Italia per il Festival dello Sport, Maicon ha rilasciato un’Intervista alla Gazzetta ricordando i tempi felici con la maglia dell’Inter. Il terzino brasiliano è stato uno dei protagonisti del Triplete del 2010 e non ha dimenticato la squadra che gli ha permesso di vincere tutto, analizzando la situazione attuale: “Questa squadra ha carattere. Non dico come la nostra, ma lo ha. Dopo 7 anni tornare in Champions ti dà ...

Inter - Nainggolan è già di casa : ecco la vita del ninja a Milano : Nainggolandia si è trasferita qui, parco divertimenti tutto nerazzurro, tra San Siro, Brera, Appiano e Baranzate. Dategli una Smart quando non c'è da accompagnare le figlie a scuola, la Mercedes G ...

L'Inter ha il volto di Nainggolan - ma per Spalletti c'è anche un altro uomo chiave : Ecco quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia anche l'importanza di Marcelo Brozovic. 'Destini che Radja Nainggolan ha ribaltato in Olanda, 90 km dalla sua Anversa. Il Ninja è la faccia ...

Inter - Spalletti contro la Spal si affida ancora a Icardi e Nainggolan : L'ottava giornata di campionato si chiuderà con il posticipo allo stadio Mazza di Ferrara tra Spal e Inter. Due squadre che hanno cominciato la stagione con obiettivi ben differenti visto che i padroni di casa puntano ad una salvezza tranquilla, mentre gli ospiti vogliono confermarsi in zona Champions. In classifica i nerazzurri si sono ripresi dopo aver raccolto quattro punti nelle prime quattro giornate, e ora sono terzi a tredici punti, a ...

Inter - Spalletti : "Abbiamo potenzialità di crescita - complimenti a Nainggolan" : Il tecnico nerazzurro dopo il 2-1 di Eindhoven: "Icardi in area di rigore è un animale ma deve venire più incontro"

Champions : Psv-Inter 1-2 - Nainggolan e Icardi firmano la rimonta : Olandesi avanti con Rosario, poi la reazione con il belga e il capitano. Nerazzurri in fuga con il Barca

Psv-Inter - Spalletti : 'Icardi è un animale. Nainggolan merita i complimenti' : Due vittorie in altrettante partite, sei punti per avvicinare gli ottavi di finale i Champions. E' un successo preziosissimo quello ottenuto in rimonta dall 'Inter di Luciano Spalletti sul campo del ...