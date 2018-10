Inter-Milan | sfida da veterani | i più presenti nella storia del derby

Nainggolan - io e il derby : 'L'Inter è più forte del Milan - ma sarà una sfida dura' : Radja Nainggolan è un esperto in materia: dopo le annate giallorosse e i tanti derby con la Lazio, le rivalità cittadine non lo spaventano. Anzi, lo caricano. Infatti non vede l'ora di scendere in ...

Inter - Nainggolan suona la carica : ''Più forti del Milan'' : Con la sua proverbiale grinta, Radja Nainggolan carica l'ambiente prima del derby di domenica contro il Milan.Ama essere leader, Nainggolan che al suo debutto nel derby milanese, Intervistato dalla Gazzetta dello sport, non si nasconde: ''Sono un trascinatore per natura, specialmente nelle difficoltà. È quando non vinci che devi dare l'esempio al compagno, dargli un tackle e un motivo in più per crederci''.Confessa le sue impressioni sul suo ...

Inter - Nainggolan sul derby : “Più tranquillo rispetto a quello di Roma - ma il Milan ci farà sudare” : Di derby ne ha vissuti tanti con addosso la maglia giallorossa della Roma, ma adesso Radja Nainggolan si appresta a vivere il primo con i colori dell’Inter. In una lunga Intervista alla Gazzetta dello Sport il centrocampista belga ha parlato proprio di com’è abituato a vivere i giorni che precedono queste partite importanti e delle differenze tra la stracittadina Romana e quella Milanese: “Vivo questa vigilia in maniera ...

U2 a Milano - il cantante Bono Vox Interpreta il diavolo MacPhisto e cita Matteo Salvini sul palco : Durante l’ultima tappa del tour italiano a Milano, il cantante degli U2 Bono Vox ha citato il ministro Matteo Salvini durante l’intro di Acrobat. Il cantante indossava i panni del personaggio diabolico MacPhisto che parla ed elenca i suoi amici. Anche in apertura del live c’è stato un appello per l’accoglienza dei migranti, tema da sempre sostenuto dalla band irlandese L'articolo U2 a Milano, il cantante Bono Vox ...

Derby Inter-Milan - Romagnoli a Sky : 'Moriremmo per Gattuso - siamo più forti dello scorso anno' : Il Milan è una squadra favolosa, perché è una delle squadre più vincenti del mondo. E' uno spettacolo giocare questo Derby perché il fascino che dà questa partita dagli spalti e dal campo è ...

Derby Inter-Milan - Nainggolan : 'Nostro livello più alto ma il Milan ci farà sudare' : Troverà tutto questo nella sfida con il Milan di domenica sera: "Ma vivo questa vigilia in maniera serena - racconta in esclusiva alla Gazzetta dello Sport - è un mio pregio preparare tutte le ...

Verso il derby : il Milan arriva più stanco - l'Inter ha un Lautaro super grazie all'Argentina : I rossoneri in giro per il mondo hanno giocato più degli interisti: Gagliardini e Asamoah hanno riposato

Inter-Milan diretta in tv e in streaming solo su Sky : gli Highlights del Derby su Dazn : Archiviato l'impegno delle nazionali in Nations League [VIDEO], nel weekend torna la Serie A con la nona giornata. In programma spicca il Derby di Milano: Inter-Milan. La partita sara' disputata a San Siro alle 20.30 di domenica 21 ottobre. L'evento sara' visibile in televisione ma anche in streaming ma sara' necessario possedere l'abbonamento alla piattaforma di Murdoch. La sfida milanese, infatti, non sara' in esclusiva su Dazn. Dove vedere ...

Presentata a Milano la 76° Edizione dell'Esposizione Internazionale Ciclo - Motociclo e Accessori : Immancabile poi l'area esterna MotoLive, l'adrenalinico spazio racing di EICMA, che ospiterà gare titolate, show, musica e spettacoli di intrattenimento. Su impulso del Presidente Dell'Orto, EICMA ...

Inter - Asamoah : 'Il derby contro il Milan ci darà la spinta giusta per affrontare il Barcellona in Champions League' : "L'Inter è sulla strada giusta, il derby ci darà la spinta anche per il match di Champions contro il Barcellona . Lo stadio sarà pieno, un motivo in più per ottenere un buon risultato". Kwadwo Asamoah ...

Renzo Rosso : 'Milan - Higuain e Gattuso meglio di Icardi e Spalletti. Che goduria quel 6-0 all'Inter...' : Il proprietario del Vicenza e di Diesel , Major Partner del Milan, Renzo Rosso è intervenuto a Sky Sport parlando del prossimo derby tra l'Inter e i Rossoneri: 'Se posso lo guardo allo stadio, mi piace vederlo dal vivo. Il derby è qualcosa di unico, non c'è più quella divisione tra anima nobile e ...

Fiorentina - l’agente di Biraghi : “Tratta il rinnovo ma Inter e Milan lo stimano” : Cristiano Biraghi ha deciso in pieno minuti di recupero Polonia-Italia, partita vinta grazie al suo gol e molto importante da molti punti di vista. Se da una parte infatti la Nazionale allenata da Roberto Mancini si è salvata nel proprio girone di Nations League condannando allo stesso tempo la Polonia alla Lega B, dall’altra ha […] L'articolo Fiorentina, l’agente di Biraghi: “Tratta il rinnovo ma Inter e Milan lo ...

Milan - insidia Real per Paquetà. Derby con l'Inter per Palacios : MilanO - Il Real Madrid proverà a insidiare il Milan nella corsa a Paquetà. Secondo Marca , il club spagnolo cercherà fino all'ultimo di far cambiare idea al giovane talento del Flamengo. CONSIGLI ...

Salute e sicurezza nello sport : l’analisi giuridica Interdisciplinare di Milano-Bicocca : Salute e sicurezza nello sport: rapporto di lavoro, rischi e aspetti assicurativi Lo sport è sempre più una fonte di reddito e non solo uno strumento di benessere psicofisico e prevenzione. Per questo Milano-Bicocca propone un’analisi giuridica interdisciplinare delle problematiche legate all’attività sportiva. Il convegno “Salute e sicurezza nello sport. Rapporto di lavoro, rischi e aspetti assicurativi”, organizzato in occasione delle ...