Inter | gli investimenti di Suning | quasi 500 milioni in due anni

Boeri : "Dagli Interventi sulle pensioni un costo da 140 miliardi in dieci anni" : MILANO - Con la cosiddetta 'quota 100' , l'estensione di opzione donna e Ape sociale, per tre anni, e il congelamento dell'età anagrafica a 67 anni per la pensione e il blocco dell'anziantià, 'il ...

Baglio-Piccolo : Raggi e suoi assessori lavorino nell’Interesse cittadini : Roma “Ci fa piacere sapere che la sindaca- pur con una certa saccenteria- si dichiari favorevole alle proposte avanzate dalla Regione Lazio sul fronte dei rifiuti. Viene da chiedersi come mai, dopo mesi e mesi di infangamenti, scaricabarile e rimpalli di responsabilita’, peraltro censurati dallo stesso ministero dell’Ambiente, la prima cittadina ora pare mostrarsi mite e collaborativa”. “Non era meglio lavorare fin ...

Carlo Conti a L'Intervista : "Mia moglie Francesca è tutto" E sull'amico Fabrizio Frizzi... : Maurizio Costanzo chiude il sesto ciclo del talk L’Intervista, domani, giovedì 18 ottobre 2018, in seconda serata, su Canale 5. Lo fa con un faccia a faccia esclusivo con uno dei volti simbolo della televisione italiana: Carlo Conti.prosegui la letturaCarlo Conti a L'Intervista: "Mia moglie Francesca è tutto" E sull'amico Fabrizio Frizzi... pubblicato su Gossipblog.it 17 ottobre 2018 14:10.

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi accusa Maria De Filippi : "Paga poco mio figlio". Paolo Ciavarro Interviene sui social : Il figlio dell'attrice romana rompe il silenzio: "Sono contento, orgoglioso e soddisfatto del mio lavoro".

Baudo-Rovazzi alla guida di Sanremo Giovani? Baglioni : "Accoppiata Interessante" : Dire Pippo Baudo vuol dire Festival, e dire Festival significa Baudo. Ecco perché non stupisce per niente immaginare il 'Pippo Nazionale' alla guida di Sanremo Giovani, la settimana dedicata agli ...

Inter-Sampdoria - quanti affari : ecco tutti i calciatori che possono cambiare maglia [FOTO] : 1/7 LaPresse/Alessandro Tocco ...

L'inutile "gioco" di Baricco - Internet non ci eviterà gli incubi del Novecento : Non ci sta perché, in quanto intellettuale che scrive libri, fa spettacoli, insegna, parla, gira e scrive film, lui si racconta per mestiere da anni. È insomma già un 'generatore' di oltremondo, uno ...

Inter-Milan diretta in tv e in streaming solo su Sky : gli Highlights del Derby su Dazn : Archiviato l'impegno delle nazionali in Nations League [VIDEO], nel weekend torna la Serie A con la nona giornata. In programma spicca il Derby di Milano: Inter-Milan. La partita sara' disputata a San Siro alle 20.30 di domenica 21 ottobre. L'evento sara' visibile in televisione ma anche in streaming ma sara' necessario possedere l'abbonamento alla piattaforma di Murdoch. La sfida milanese, infatti, non sara' in esclusiva su Dazn. Dove vedere ...

Claudio Baglioni : "Baudo e Rovazzi alla conduzione di Sanremo Giovani? Potrebbe essere Interessante" : Dal 17 al 21 dicembre su Rai1 risuonerà la musica del Festival di Sanremo. Quello dei Giovani. Per il suo secondo anno nel ruolo di "dittatore artistico", infatti, Claudio Baglioni ha voluto azzardare, di fatto raddoppiando la kermesse musicale. Non solo la canonica settimana di febbraio, ma anche una a dicembre, dedicata alle nuove leve. "E' stata una mia ambizione: riuscire a dare a questa rassegna dei Giovani un'attenzione separata e ...

Renzo Rosso : 'Milan - Higuain e Gattuso meglio di Icardi e Spalletti. Che goduria quel 6-0 all'Inter...' : Il proprietario del Vicenza e di Diesel , Major Partner del Milan, Renzo Rosso è intervenuto a Sky Sport parlando del prossimo derby tra l'Inter e i Rossoneri: 'Se posso lo guardo allo stadio, mi piace vederlo dal vivo. Il derby è qualcosa di unico, non c'è più quella divisione tra anima nobile e ...

Inter-Juventus - Tagliavento : “frainteso il saluto ad Allegri” : La partita della scorsa stagione tra Inter e Juventus ha fatto discutere, tanti favori arbitrali a favore del club bianconero che hanno condizionato la partita, in particolar modo la mancata espulsione nei confronti di Pjanic. Il quarto uomo era Paolo Tagliavento ed oggi è tornato sull’argomento a Radio Kiss Kiss: “Le sue parole sono state travisate. Ci si incrocia sempre con gli allenatori a fine partita e ci si saluta, è ...