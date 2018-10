Instagram non funziona | soluzioni

Fabrizio Corona/ Il giallo sulle minacce via Instagram : “Tra poco uscirà la verità e pagherai - non avrò pietà” : Fabrizio Corona e il giallo sulle minacce via Instagram: “Tra poco uscirà la verità e pagherai, non avrò pietà”. Le ultime notizie sull'ex re dei paparazzi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:59:00 GMT)

Sara Affi Fella torna su Instagram nella storia di un'amica - ma U&D non perdona : Dopo la bufera scoppiata a Uomini e Donne, [VIDEO] Sara Affi Fella è riapparsa per la prima volta sui social, anche se non certo come ci si sarebbe aspettato: la ragazza è stata infatti costretta a chiudere il suo account Instagram a causa della fuga dei follower e delle numerose accuse e critiche che riceveva continuamente. Dopo diverse settimane, però, la molisana è riapparsa all'interno di una storia pubblicata dal profilo di una sua amica. ...

Come attivare l’autenticazione a due fattori non SMS su Instagram (nuova funzione) : Instagram introduce l’autenticazione a due fattori non SMS per aumentare la sicurezza del tuo account, dovresti attivarla, ma prima di farlo hai bisogno di un’app di terze parti Come Authy o Google Authenticator. Instagram rafforza la sicurezza Instagram ha implementato l’autenticazione a due fattori per tutti gli utenti lo scorso anno, a settembre ha annunciato che avrebbe rafforzato ulteriormente questa funzione aggiungendo ...

Nadia Toffa su Instagram : “Il mio libro non parla del tumore” : Nadia Toffa torna a parlare su Instagram del libro scritto dopo essersi ammalata di cancro e intitolato Fiore d’inverno. “Questo libro non parla della malattia – ha scritto la giornalista, parlando del suo romanzo -. Sul mio tumore si è detto tanto ma anche tante falsità e purtroppo ne han parlato più gli altri che la sottoscritta. Questo libro è un libro di filosofia di vita – ha concluso rivolgendosi ai numerosi ...

SUSHI GRATIS (SE HAI FOLLOWER)/ A Milano il ristorante dove chi è Instagram influencer non paga : ecco come : A Milano apre un ristorante di SUSHI dove chi ha più follower su Instagram può addirittura mangiare GRATIS, una idea di due fratelli padovani ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Ristorante giapponese - più follower hai su Instagram più sconti ricevi alla cassa. Fino a non pagare : basta ‘taggare’ il ristorante : Un piatto di sushi che si paga soltanto in “follower”. Dall’11 ottobre 2018 in zona Porta Romana a Milano non ci sarà più bisogno di cash, bancomat o carte di credito per gustare il tipico piatto giapponese a base di riso. Alghe, pesce, uova e occasionalmente anche una puntina di tofu, si potranno pagare in bonus social. L’invenzione è del locale This is not a sushi bar, dei due fratelli padovani, Matteo e Tommaso Pittarello. In quello che è il ...

Fedez - botta e risposta su Instagram : "Non è obbligatorio comprare l euro acqua di Chiara" : Il rapper Fedez non è rimasto certo a guardare. Dopo le critiche rivolte a Chiara Ferragni per l'acqua Evian venduta ad costo esorbitante di 8 euro a bottiglia, il neo sposo dell'influencer più famosa ...

Nina Moric è tornata. Su Instagram : “Non riesco a concentrarmi senza tacchi” : Nina Moric torna su Instagram dopo quasi una settimana di assenza e conquista i follower con uno scatto. “Non riesco a concentrarmi senza tacchi” ha scritto Nina, commentando la foto che arriva direttamente da uno dei suoi ultimi shooting. Nello scatto la modella croata si mostra in tutta la sua bellezza, sfoggiando un fisico mozzafiato e uno sguardo che cattura. Dopo un periodo difficile, segnato dalla lontananza dal figlio Carlos e ...

Orlando Bloom - il bacio alla nonna che sta morendo/ Foto Instagram : "Grato di averti avuto nella mia vita" : Orlando Bloom, il bacio alla nonna che sta morendo. Foto Instagram, l'attore commenta commosso: "Grazie di tutto, grato di averti avuto nella mia vita"(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:30:00 GMT)

Instagram oggi non ha funzionato per circa un'ora : Intorno alle 9 di questa mattina, mercoledì 3 ottobre, la nota applicazione di proprieta' di Facebook, Instagram, ha smesso di funzionare per circa un'ora [VIDEO]. Molti utenti hanno riscontrato serie difficolta' nell'accedere alla nota piattaforma di condivisione foto, ma ora sembra essere tornato tutto alla normalita'. Stamane Instagram non ha funzionato Erano appena le nove di stamattina, quando molti utenti di Instagram si sono resi conto ...

Instagram down/ Social non funziona per circa un'ora : problema risolto. Spazio su siti news di tutto il mondo : Instagram down oggi in Italia, mercoledì 3 ottobre 2018. Problemi con il caricamento di feed e contenuti: hashtag #Instagramdown su Twitter, ecco cos'è successo(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:08:00 GMT)