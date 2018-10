: PENSIONI, una spiegazione. Il nostro sistema pensionistico è SENZA TESORETTO ('a ripartizione'), in quanto le pen… - ricpuglisi : PENSIONI, una spiegazione. Il nostro sistema pensionistico è SENZA TESORETTO ('a ripartizione'), in quanto le pen… - Linkiesta : Nella sua relazione al rapporto Inps, Tito #Boeri smonta pezzo per pezzo tutta la narrazione lega-stellata su pensi… - LegaSalvini : Pensioni, Matteo #Salvini contro Tito Boeri: 'Quota 100 non va bene? Dimettiti e candidati' -

Gli interventi sul sistema previdenziale potrebbero costare 140 miliardi nei primi 10. Lo dice il presidenteTito Boeri in Audizione. Con la "cosiddetta quota 110",l'estensione di opzione donna e il congelamento dell'età anagrafica per la pensione e il blocco dell'anzianità "il conto per lo Stato è di 7 mld il primo anno, poi 11,5mld nel 2020,17 mld nel 2021". Sulled'oro: "Per raccogliere 1 mld in 3bisognerebbe abbassare la soglia di intervento da 90mila a 78 mila euro lordi".(Di mercoledì 17 ottobre 2018)