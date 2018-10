Inps | la lettera pubblica di un medico | “Quegli incentivi sono una ignominia Non li

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) “E’ insopportabile il timore che il paziente che si affida alle nostre decisioni, possa dubitare che il giudizio sia a scopo di lucro. Oltre all’evidente, si vuole minare la stessa democrazia mettendo in discussione i principi fondamentali su cui dovrebbe fondarsi”. A scriverlo è F.M.,legale tra i 900 esterni che lavorano a partita Iva presso le sedinazionali, con un contratto triennali che terminerà a dicembre 2018. Non è tra i 517 dirigenti medici dell’istituto che a fine anno ritireranno il “premio” della controversa circolare di marzo 2018 firmata dal presidente Tito Boeri erogato in base alla riduzioni di spesa che sapranno conseguire, annullando prestazioni per malattia e revocando le invalidità. Ma sa che indirettamente quell’incentivo lo riguarda ugualmente, due volte: perché il dirigente che lo riceve esprimerà una valutazione sulla sua riconferma, che ...