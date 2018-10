Iniziativa per imprese responsabili | verso controprogetto

“Secondo te di che malattia soffre”? Arriva l’Iniziativa per sensibilizzare sulla Fibrosi Polmonare Idiopatica : La Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) è una malattia rara che colpisce i polmoni e toglie il fiato. Ad oggi, in Italia, sono circa 15000 le persone colpite, principalmente uomini sopra i 60 anni, ma la sua diffusione è in aumento. Conoscere la malattia e i suoi sintomi è fondamentale per agevolare una diagnosi precoce, strumento determinante per mettere in atto percorsi riabilitativi efficaci. In pochi però conosco e sanno riconoscere i sintomi ...

I quattro ingredienti per la riuscita di un'Iniziativa popolare : ... che grazie a una ricca serie di manifestazioni permette ai vari attori della scena culturale ed artistica, agli uomini di scienza e al pubblico interessato di interagire alla scoperta delle ...

Cristiano Ronaldo come Superman - l’Iniziativa della sorella di CR7 dopo le accuse di stupro : Cristiano Ronaldo sostenuto al 100% dalla sorella dopo le accuse di stupro, ecco l’iniziativa della Katia Aveiro che chiede l’aiuto dei fan di CR7 Cristiano Ronaldo, coinvolto nel caso che lo vede protagonista della denuncia di Kathryn Mayorga per violenza sessuale, ha al suo fianco la famiglia e in particolar modo la sorella Katia Aveiro. Quest’ultima è vicina al calciatore della Juventus e non ha dubbi sulla sua ...

#NoBavaglioTurco - ad Assisi la prima Iniziativa a europea per i diritti dei giornalisti in Turchia : #NoBavaglioTurco. Con questo hashtag è stata lanciata la prima iniziativa a livello europeo per sostenere e non dimenticare che in Turchia, in questi giorni, sono state confermate le condanne all’ergastolo aggravato per sei giornalisti: i fratelli Ahmet e Mehmet Altan, il noto volto televisivo Nazli Ilicak, Fevzi Yazici, Yakup Simsek e Sukru Ozsengul. Ad Assisi nasce quindi una giornata promossa dall’associazione Articolo21 in ...

CALCIO - Il Gladiator nel sociale. Bellissima Iniziativa del club neroazzurro per il super tifoso Francesco Sgueglia GUARDA LE FOTO : SANTA MARIA CAPUA VETERE. Un gesto che vale più di mille parole. In occasione della ricorrenza di San Francesco d'Assisi, il Gladiator ha ideato un'iniziativa, voluta fortemente dai presidenti Mattia ...

Iniziativa autodeterminazione : al via la campagna per il "no" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Animali : lancio dell’Iniziativa dei Cittadini europei per mettere fine all’uso delle gabbie negli allevamenti : In Italia 21 milioni di galline, 24 milioni di conigli, 500 mila scrofe e circa 5 milioni di quaglie sono ancora allevate in gabbia. Nell’Unione europea gli Animali allevati in gabbia sono 300 milioni. Sono più di 130 le associazioni della coalizione europea “End the cage age”, l’Iniziativa dei Cittadini europei (ICE) per chiedere la fine dell’uso delle gabbie negli allevamenti. Dovranno raccogliere un milione di firme nell’arco di un anno. Le ...

ALESSIA MACARI/ L’Iniziativa per Amatrice e la risposta agli haters (Domenica in) : ALESSIA MACARI ha già creato scalpore in occasione del suo debutto a Domenica In nelle scorse settimane. Oggi la ritroveremo nello spazio del tabellone(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 10:12:00 GMT)

L'ultima Iniziativa di Inge Feltrinelli : la Stagione Capitale per capire il futuro della società : E quindi ecco incontri, lecture, dibattiti, festival, proiezioni cinematografiche, spettacoli musicali e teatrali, per un totale di 100 giornate aperte a tutti, con ospiti internazionali davvero big ...

Buoni sconto per lo spray al peperoncino - la Lega difende l'Iniziativa : Va tenuto conto che, per fortuna, non tutti questi episodi si concludono tragicamente e di conseguenza non tutti approdano alle pagine della cronaca nera. Le situazioni in cui le donne rischiano un'...

"Puliamo il Mondo" - passeggiata ecologica per l'Iniziativa nazionale di Legambiente : ...- commenta il sindaco Ruggero Grassotti - vuole mantenere alta l'attenzione sui temi ambientali che restano tra i principali della sua attività amministrativa e un'iniziativa come 'Puliamo il mondo' ...

Respinta anche l'Iniziativa "per derrate alimentari sane e eque" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

UNICEF partecipa a Generation Unlimited : nuova Iniziativa mondiale per garantire istruzione di qualità e formazione ai giovani : ... Jayathma Wickramanayake ; il CEO di Unilever, Paul Polman ; la Goodwill Ambassador dell'UNICEF Lilly Singh ; e il gruppo pop BTS sono tra i leader globali, del mondo, dell'economia, dell'...

Marco Mengoni con Musement per un’Iniziativa esclusiva prima del nuovo album : Marco Mengoni con Musement per un progetto particolare che verrà svelato domani, sabato 22 settembre. L'iniziativa è stata preannunciata nelle scorse ore, nella giornata di ieri, sia sulle pagine social di Marco Mengoni che su quelle di Musement ma per tutti i dettagli bisognerà attendere ancora fino a domani. Marco Mengoni con Musement darà vita a qualcosa di unico, un'iniziativa esclusiva dove musica e cultura si incontreranno in modo ...