Influenza | ogni famiglia spende circa 250 euro per le cure

Influenza : OGNI ANNO COSTA QUANTO UNA MANOVRA/ Ultime notizie - 200 mila italiani alle prese con altri virus : INFLUENZA, OGNI ANNO COSTA come una MANOVRA. Ultime notizie: spendiamo in media 10 miliardi tra Stato e cittadini. E dire che con i vaccini potremmo risparmiare in economia e stare meglio...(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 19:55:00 GMT)